La última locura de Conor McGregor

A Conor McGregor nadie le pone límites. A la polémica irrupción del campeón peso liviano del UFC en el mundo del boxeo, ahora se suma ‘la invasión’ de ‘Notorious’ a la jaula de la compañía rival de UFC, Bellator e incluso intentó golpear a un árbitro.

Todo ocurrió en el reciente evento Bellator 187 en la 3 Arena de Dublin, Irlanda, luego de la victoria del compañero de entrenamientos de McGregor, Charlie Ward sobre John Redmond en el round inicial.

Un emocionado Conor McGregor no se contuvo e irrumpió en la jaula de acero para darse un efusivo abrazo con Ward. Ello al parecer no fue del agrado del árbitro Marc Goddard.

Madness in Dublin thanks to @TheNotoriousMMA!!! DO NOT miss #Bellator187 TONIGHT on @spike 9/8c pic.twitter.com/BGWcOBDvFb

— Bellator MMA (@BellatorMMA) 10 de noviembre de 2017