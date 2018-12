Los hinchas de Boca y River cumplieron con diversas cábalas para que su equipo gane la Superfinal de la Libertadores en el estadio Bernabéu en Madrid.

Hasta el presidente Mauricio Macri cumplió con ellas, una táctica que suele repetir, aun cuando está de gira, es encerrarse para ver el partido en soledad. Es lo que hizo el 31 de octubre, en la ronda anterior de la Copa, en la semifinal contra Palmeiras. Ese encuentro lo agarró en el medio de un viaje oficial a Córdoba, pero Macri no tenía planeado perderse el evento. Luego de reunirse con el gobernador Juan Schiaretti, el Presidente aprovechó la tranquilidad del hotel Howard Jhonson de la ciudad de Río Cuarto, y se aisló en una habitación para ver el empate de Boca contra el equipo brasileño. “Sólo salió en el entretiempo a charlar de trabajo y para hacer algún comentario del partido, pero después lo vio sólo”, cuenta un funcionario que lo acompañó.

La necesidad de ver el partido de la manera más tranquila posible es una de las cábalas más viejas del presidente. “A Juliana le pido que no me haga comentarios durante los partidos. Ahora ya se dio cuenta de que entro en un trance que mejor que no me hable“, contó días antes del primer partido contra River.

En el encuentro de vuelta, Macri va a repetir la formación familiar, esta vez, desde el Country Cumulen de Villa La Angostura, a unos 82 kilómetros de Bariloche, Río Negro, donde está descansando.

Pero hay veces que Macri no puede escapar de la compañía para ver a Boca. Le ocurrió eso durante, por ejemplo, las giras que hizo el año pasado a Estados Unidos y China. “Es impresionante como se mueve cuando está mirando los partidos. Se acomoda en el sillón, se levanta, da una vuelta. Y lo hace sólo por cábala: si ve que al equipo le va bien con él en una posición, se queda ahí, quieto. Otra que hace, si le hacen un gol la Boca, es cambiar el canal por otro que pase el partido”, cuentan del entorno del Presidente.

Los que lo trataron cuando estaba al frente de Boca, durante los noventa, aseguran que sus cábalas eran mucho más insólitas. Una que repetía casi religiosamente era la de bajar a los vestuarios del local antes de los partidos, para codearse con el equipo y en especial para hablar con los directores técnicos.

Sin embargo, la cábala de Macri cuando dirigía Boca que más llamaba la atención era la que hacía durante los encuentros más difíciles, y en especial en los segundos tiempos: el actual Presidente se subía a su auto, sólo, e iba y volvía por la 9 de Julio. “Tenía calculado cuantas vueltas podía hacer en 45 minutos. Cuando lo agarraba un semáforo bajaba la ventana y le preguntaba a alguno si sabía si Boca iba ganando”, cuenta un hombre que lo acompañó en su gestión.

