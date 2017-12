Lionel Messi: “Higuaín es fundamental y tiene que estar en la selección”

Lionel Messi tiene su cabeza en el Mundial. Si bien faltan seis meses, el emblema de la selección se cuida en cada partido y, además, en las entrevistas que da no puede evitar tocar el tema. Por eso hoy, en una charla con TyC Sports, dejó algunas opiniones con respecto a lo que viene.

“Para mí es un jugador fundamental, Higuaín tiene que estar, es uno de los mejores 9 del mundo, lo demuestra en la Juventus y no es lo mismo jugar en la Argentina que afuera”, remarcó respecto de las críticas que el delantero recibió en el país.

Además, Messi explicó que a Higuaín le vino bien no estar un tiempo en la selección: “Lo sufre mucho, lo hemos hablado muchísimas veces. Creo que este tiempo sin selección le hizo bien, creo que ve las cosas de otra manera. Lo he hablado por mensaje. Fue bueno que no esté en este tiempo”.

Durante la última gira de la selección, cuando le ganó 1-0 a Rusia en Moscú y perdió 4-2 ante Nigeria en Krasnodar, el capitán de la selección había sido igual de enfático en sus expresiones: “Obviamente me gustaría que Higuaín vuelva a tener una nueva oportunidad porque se lo merece con todo lo que hace en Juventus”, dijo en aquellos días de noviembre.

Con respecto al ciclo de Javier Mascherano en Barcelona, comentó: “Quiero que Masche siga acá, pero lo entiendo si se va a otro lado en busca de minutos. Lo hablé con él y es entendible“. Esa idea se alinea con la necesidad de que su actual compañero sume ritmo de competencia para llegar en mejor forma al Mundial, ya que ahora es suplente en el club.

Fuente: La Nación.