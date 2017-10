Lionel Messi: “Hubiera sido una locura quedarnos afuera”

Los futbolistas de la selección argentina decidieron ponerle punto final a la veda tras obtener la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y hablaron con la prensa en Quito. El capitán Lionel Messi fue uno de los más buscados y dejó varias frases destacadas.

“Estaba el miedo de quedar afuera, que hubiese sido una locura para Argentina, para nosotros y para todos. Obviamente estaba el temor ese, pero hoy lo supimos jugar”, reconoció la Pulga que marcó tres goles y se robó todos los flashes.

“Estaba el temor ese de quedar afuera. Habíamos dejado pasar oportunidades nosotros solos. Estaba el miedo de quedar afuera. Hubiese sido una locura, no sólo para mí, que no sé cómo hubiese reaccionado, sino que para toda Argentina”, advirtió, abriendo la puerta para lo que podría haber sido su despedida de la Selección si no se clasificaban.