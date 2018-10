Lo que dijo el nuevo arquero de Boca antes de incorporarse

Carlos Lampe, flamante refuerzo de Boca para el cierre del 2018, habló con Sportia desde Chile y contó cuál es su principal virtud.

“Mi virtud siempre fue el juego aéreo desde chico, pero cuando llegué a Huachipato empecé a trabajar otra virtudes porque este equipo juega como un grande y presiona en todas las canchas con la defensa arriba. Eso lo mejoré muchísimo. Acá se trata de salir jugando siempre entonces nos exigen mucho y tenés que adaptarte a eso”, destacó el arquero boliviano de 31 años.

Además, agregó: “Los dos años y medio que estuve aquí fueron así y me hicieron crecer mucho en todos los aspectos. Por eso me siento capacitado, si me toca jugar, como Guillermo quiera: si quiere que juego un poco más afuera o que me quede en el arco”.

Fuente: TyC Sports