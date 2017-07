Los chicos de Richet y Zapata siguen internados y los adultos recibieron el alta

El técnico de los chicos, en diálogo con Diario Huarpe, comentó la situación y dijo que “los chicos están bien, por el momento están controlados y medicados. Van a estar hasta mañana internados”. Los 3 papás que acompañaban a los 10 chicos fueron dados de alta ayer en la tarde. Mientras que el técnico, obtuvo su alta un poco antes, cerca del mediodía del martes.

Al parecer, los más afectados en el momento del hecho fueron los adultos que habían ido al viaje. Aunque para una mayor observación, los jugadores aún se encuentran en el hospital.

En cuanto a la vuelta a la provincia dijo que “mañana les van a dar el alta pero hay que esperar que se recuperen bien porque han pasado un episodio bastante feo”. Agregó que “si podemos vamos a dar una vuelta para que se distraigan, conozcan, hagan algo distinto para recién emprender la vuelta a San Juan”, finalizó Martín Ginestar.

El dramático episodio

Ginestar hizo referencia al hecho y dijo que “cerca de las 07:30 de la mañana un papá se levantó temprano y cayó al piso. Nos asustamos porque escuchamos ruido. Como él estaba al lado mío, me levanté y yo también me caí. El de atrás me quiso ayudar y tampoco podía. Fue algo muy feo y desesperante”, contó Ginestar. “Otro hombre pudo levantarse, abrió la puerta. También, nos ayudaron los choferes de colectivo que se encontraban en otra habitación”. En ese momento los empezaron a ayudar a salir. “Los niños por suerte salieron caminando solitos” dijo.

Además comentó que fueron todos perjudicados por la inhalación de monóxido de carbono ya que dormían en una sola habitación. Allí había 18 cuchetas. También un techo muy alto, lo que fue favorecedor para que no hubieran consecuencias mayores.

Nota relacionada:

El plantel de hockey infantil de Richet y Zapata se intoxicó con gas en Paraná

Desde Richet y Zapata dieron a conocer la situación de los chicos intoxicados