Lucas Alario abrió la puerta para irse de River

Es un jugador fundamental en la estructura del River de Marcelo Gallardo. El que siempre aporta goles importantes y que forma una temible dupla de atacantes con Sebastián Driussi. Más allá de algunos bajones futbolísticos durante el primer tramo del actual Torneo de Primera División, Lucas Alario es una pieza clave para el Muñeco y se esperaba que en este mercado de pases apareciera alguna oferta por su pase.

Ayer, el delantero, antes de reintegrarse al plantel del equipo de Núñez para comenzar con la pretemporada en Ezeiza, habló desde su pueblo Tostado, en Santa Fe, con Canal 2 y dejó entreabierta la puerta para irse: “Si viene un club y le conviene a River y me conviene a mí se va a dar”, aseguró ante las versiones sobre el interés de un club chino para llevárselo. “Mi representante me dijo que había un sondeo pero que no fue una oferta oficial”, amplió el ex Colón de Santa Fe, quien fue el máximo goleador de River en 2016, con 23 goles, 5 de ellos de penal.

Otro de los clubes que estaba interesado en Alario era el Paris Saint Germain de Francia, pero ayer el presidente del club galo dijo que por el momento no harán una oferta, aunque si podrían hacerla a mediados de año. Uno de los pedidos de Gallardo para este primer semestre donde River debe afrontar la Copa Libertadores como gran objetivo es que el club intente retener tanto a Alario como a Driussi. Y también el Muñeco pidió que avancen para conseguir al volante de Rosario Central Walter Montoya.

Esta mañana, en su reformado predio de Ezeiza, comienza River con los trabajos de pretemporada. Allí los jugadores se someterán a distintos análisis y exámenes físicos y médicos. Y el domingo partirán hacia Orlando, en Estados Unidos, donde jugarán un torneo amistoso (la Florida Cup).

Ya no está en el plantel Andrés D’Alessandro que volvió a Internacional de Porto Alegre. Y la novedad es que deberá presentarse Augusto Solari, tras haber culminado su préstamo en Estudiantes de La Plata. Gallardo lo evaluará y deberá decidir si lo tendrá en cuenta o si el volante de 25 años deberá buscar nuevos horizontes en este 2017.

