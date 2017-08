Lucas Alario les pidió disculpas a los hinchas de River por la foto de la discordia

Luego de su pase de River al Bayer Leverkusen, Lucas Alario habló públicamente por primera vez: le pidió disculpas al público millonario por la foto que se sacó con la camiseta del equipo alemán, contó que él tomó la decisión de emigrar, que le duele irse en los cuartos de final de la Copa Libertadores y que le pidió perdón a Marcelo Gallardo por “el lío que se armó”. Lo hizo en una entrevista que le concedió a la señal Fox Sports.

“La decisión la tomé yo luego de hablar conmigo mismo. Me encerré en el cuarto y busqué dentro de mí qué sentía mi corazón y mi conciencia. Soy bastante grande y la decisión que tomé fue ésta. Yo me junté con Gallardo cuando llegó la oferta de Bayer porque conozco cómo le gusta que se maneje el jugador”.

Más frases destacadas de Alario

“River no puede sumar más y contaba conmigo en el equipo. Tiene grandísimos jugadores y River sigue siendo candidato aún sin mi presencia. Se ha reforzado con jugadores de enorme jerarquía y a fin de año puede conseguir el objetivo. Estamos en cuartos de final y eso es lo que más me duele en ese momento”.

“Quiero explicar lo de la camiseta. No fue algo que quise hacer. El director deportivo me pidió hacer una foto para tenerla y mandarla allá el día que yo llegue. Otra persona sacó otra foto y después salí en todos lados. Quiero pedir disculpas a toda la gente de River porque yo no soy esa persona y he quedado mal, pero la imagen ya está y no puedo volver el tiempo atrás”.

“Cuando llegó la oferta de China no lo pensé, aunque seguramente iba a ganar diez veces más de lo que voy a ganar en Alemania. Esta oferta me interesó más que la anterior y después fue pasando todo día tras día”.

“Estoy un poco más tranquilo. La manera que se dio todo generó que se vuelva todo muy mediático y no me gusta. Si no salgo en la tele para mí es mejor, pero es lo que tocó y hay que seguir para adelante. Cuando entré a la cancha el domingo me olvidé de todo porque no es bueno. Lo hablé hoy cuando fui a despedirme de mis compañeros y le pedí disculpas a Marcelo [Gallardo] por todo el lío que se armó”.

“He recibido millones de mensajes agradeciéndome y puteándome. Pero entiendo todo por el momento que se dio. Lo malo es que acá se cerraba el libro de pases una semana antes que en Europa. Solo tengo palabras de agradecimiento para el hincha de River”.

Fuente: La Nación.