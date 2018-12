Este lunes, el presidente Mauricio Macri brindo una conferencia de prensa luego de que se llevará a cabo la Cumbre de Líderes del G20 y, además de referirse a los acuerdos logrados, habló sobre el partido entre Boca y River por la Copa Libertadores que se realizará en Madrid.

“No nos puede volver a pasar que autoridades del fútbol internacional digan que no podemos organizar una final en nuestro país”, comentó Macri.

“A mí me parece mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo, los violentos que escupen a otra persona que tienen al lado. Me parece inaceptable lo que pasó en la confitería de River con las autoridades del fútbol internacional. Es muchísimo más grave que lo que ocurrió en la calle, porque denota una degradación y tiene mucho más que ver en la decisión que es absolutamente independiente y de ellos de castigarnos no dejándonos tener la final que falta en la cancha de River. Influyó mucho más esto que lo que pasó en la calle”, añadió.

Por último, reflexionó y comentó que “han sido días duros los que vivimos el fin de semana anterior. Yo creo que lo que cabe es una profunda reflexión por parte de todos. Por qué nos pasan esas cosas, por qué nos permitimos creer que en un partido de fútbol es distinto a la vida diaria. Por qué toleramos violencia que en el día a día no estamos de acuerdo. Celebro que estemos enviando esta ley para terminar con las barras al Congreso”, concluyó el presidente.

