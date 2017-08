Manchescter City quiere a Messi y pagaría la cláusula de rescisión

El 31 de agosto es la fecha clave. Es el día que cierra el mercado de pases en la Premier League y es el día en que el Barcelona podría respirar y sentirse aliviado de que Lionel Messi seguirá allí, al menos una temporada más. Si bien se anunció la continuidad del argentino, lo cierto es que la renovación de contrato aún no se ha firmado.

El temor de los catalanes está fundamentado en las palabras de Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, que dijo el viernes que el club desembolsará 300 millones de dólares para hacer la compra más cara en la historia de la entidad.

La actualidad del capitán del seleccionado en el equipo catalán no es la mejor. Está golpeado por la salida de Neymar y considera que el Barcelona no se ha reforzado de manera correcta. De hecho, quedaron muy expuestos en la Supercopa de España donde fueron apabullados por el Real Madrid. En esos partidos no sólo fue la derrota lo que dolió, sino también ver un equipo sin alma, que no mostró personalidad para dar vuelta la serie. Pero lo más grave de todo es que Messi no gravitó y se notó mucho que el brasileño salvaba las papa en los momentos calientes.

Parece raro que a poco de comenzar una nueva temporada, el argentino se vaya a otro equipo. ¿Podrán los millones del City convencer a Messi de cambiar de aire? ¿Influirá que Pep Guardiola esté sentado en el banco del equipo que lo quiere? Son los interrogantes que la dirigencia por estos días, temerosa de que le vuelvan a “robar” a otra figura.

Fuente: TN