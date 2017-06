Maradona bancó a Tevez y destrozó a varios

En el mediodía del lunes, Diego Armando Maradona apareció en la pantalla de Tyc Sports para dar declaraciones en el programa “Estudio Fútbol”. La entrevista fue larga y el “10” se tomó el tiempo necesario para pegarle a Riquelme, Sampaoli, Bermúdez, Verón y a Dani Alves.

La semana pasada se creo una grieta entre los hinchas de Boca por las declaraciones de Tevez contra Román, ahora fue Maradona quien decidió meterse en la discusión y pegarle al máximo ídolo Xeneize.

“Carlitos siempre fue mi preferido, si hay un jugador del pueblo es él, otros pechos fríos no”, arrancó Diego, poniéndose de un lado de la batalla, la de Tevez, claro. “Carlitos tiene los años y los partidos jugados y vividos como para decir o para hablar u opinar de lo que quiera. Después, al que le guste bien, y al que no le guste también. ¿Por qué no puede hablar? Si lo hace con respeto, puede hacerlo”, agregó.

Para finalizar el tema Riquelme, Maradona, dijo que “Carlitos hizo muy bien en irse, había gente que con toda su trayectoria no lo respetaba. Román nos dio muchísimo, pero a la hora de elegir, elijo a Carlitos. Es mi gusto, no es contra lo que hizo Riquelme, lo dos jugaron en Boca y nos hicieron felices, en eso tenemos que pensar”.

Otro de los apuntados por Maradona fue Jorge Bermúdez, quien criticó a Tevez por sus palabras contra Riquelme. “Yo creía que era un señor, pero se le escapó la tortuga renga. No se puede meter en ese debate”, cerró.

Para referirse al tema Sampaoli, Diego comenzó diciendo que “sacar al Kun de la lista para poner a Icardi me parece una locura. A mí me gusta mucho Benedetto, para llevar a Icardi a conocer a los kinesiólogos, más vale hubiese llevado a Benedetto o a Alario”.

“A mí Sampaoli me falseó, me llamó cuando estábamos en la Copa Davis de Croacia y me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer, que quería hablar de fútbol. Después, cuando vino lo de la Selección no me llamó nunca más y ahora me entero que lleva ocho entrenadores”, agregó “El Pelusa”.

También, se tomó unos minutos para hablar del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien, según Maradona, ayudó a Sampaoli en la convocatoria de jugadores para disputar los amistosos en Australia y Singapur. Diego disparó que Verón tiene que hacer la lista de Inglaterra y no la de Argentina.

Por último, no se olvidó de el lateral brasilero Daniel Alves, quien días atrás había declarado en contra del “10”, a lo que “El Pelusa” contestó, “Dani Alves es un boludo”.

La entrevista fue tan larga que Maradona pudo hablar de todos, y dejó en claro a quién apoya en esta guerra de ídolos de Boca, aunque después de la pelea que tuvo con Román mientras Diego era el técnico de la Selección Argentina era de esperarse la decisión del “Pelusa”.