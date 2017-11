Marcelo Gallardo anunció que seguirá en River en 2018

Pese a que el entrenamiento matutino en Ezeiza se vivió dentro de un ambiente relajado y sin demasiadas novedades, la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo sacudió positivamente a los jugadores, dirigentes e hinchas de River. El entrenador anunció que su deseo es continuar en el club y que ahora todo está en manos de los candidatos a presidentes, a los que ya les comunicó su decisión de seguir.

“Tantas veces me han preguntado y tantas conjeturas se han hecho por lo que hago o dejo de hacer y pensar. Y sé que va a ser así por lo menos hasta el final del torneo. Por eso acabo de comunicarles a los cuatro candidatos que se van a presentar en las próximas elecciones que mi deseo es continuar. Tengo muchas ganas y muchas energías, ya lo he evaluado. Puse mi disponibilidad y mi continuidad en sus manos”, destacó Gallardo.

“Es una cuestión de pertenencia. Yo pertenezco a River y tengo deseos, voluntad, energía, desafíos. Cuando uno tiene todo eso, lo más sensato es pensar de esta manera. Cuando tomo una decisión, la tomo convencido, y no hay mucho más. Por eso ofrezco mi disponibilidad. Después, se verá, pero no quería que se siguiera especulando porque no era esa mi intención. Si ya tenía tomada la decisión, no había por qué esperar. Preferí comunicarlo hoy, después veremos”, agregó.

“El compromiso es con River, con el hincha, que siempre me ha brindado afecto y cariño en las buenas y en las malas. Eso para un entrenador no tiene precio, en un mundo en el cual dependemos de resultados, y en el que los proyectos no se respetan, hoy, que nos tocó perder, era bueno por lo menos de mi parte poner a disposición mi continuidad. Ahora habrá que ponerse de acuerdo en un montón de cosas, pero eso es un paso adelante”, insistió Gallardo.

Fuente: La Nación.