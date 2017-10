Marcelo Gallardo confesó el deseo de sumar a Darío Cvitanich para la Copa

Ni el equipo que jugará el domingo con Atlético Tucumán. Ni los duelos con Lanús por Copa Libertadores. Ni los tres goles de Lionel Messi ante Ecuador. Ni la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Rusia 2018. El tema que más preguntas desató en la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo de este mediodía en el River Camp fue uno solo: la posibilidad de incorporar a Darío Cvitanich para los partidos definitorios del torneo continental.

En medio de las negociaciones que emprendieron los dirigentes millonarios con sus pares de Banfield, el entrenador de River confesó el deseo de sumar al delantero de 33 años. “Nosotros tenemos la posibilidad de modificar la lista de la Copa y hay dos jugadores que se van a sumar que son De La Cruz y Saracchi. Pero hay un cupo más y, después de la ida de Alario, no teníamos muchas opciones concretas: tenía que ser un jugador argentino del mercado local. En base a eso, observamos posibilidades y decidimos ver si podíamos generar un contacto con Banfield para contar con Cvitanich para estos partidos. Solo fue un acercamiento y esperamos una respuesta. Pero no fue fácil porque las alternativas eran pocas”, declaró el Muñeco.

El club de Núñez ya hizo una oferta de 3,5 millones de dólares por la ficha del atacante, pero fue rechazada. Con una cláusula de rescisión de 10 millones, en las últimas horas surgió la posibilidad de que Nicolás Bertolo -hoy a préstamo en el Taladro ya que River es dueño del 50% del pase- ingrese en la negociación para disminuir la cifra que pretende el club del Sur. A partir de ahora, el deseo del jugador pasará a ser un factor clave y en las próximas horas puede haber definiciones, ya que no hay mucho tiempo para perder: las tres modificaciones en la lista de la Libertadores deben presentarse 48 horas antes del primer duelo con Lanús, que se jugará el martes 24.

“Cvitanich es un jugador de jerarquía, se maneja bien jugando en el centro del ataque, como nueve o saliendo a jugar. Ha demostrado que vino al fútbol argentino de una liga menor como la de Estados Unidos pero no le ha costado su adaptación. A mí me gustan los jugadores de experiencia y también los de futuro y proyección. Pero en estos momentos necesitamos cubrir un espacio que tenemos vacante. Y dentro de las opciones que hay, me parece un jugador con recorrido, experiencia y naturalidad para hacerlo sin sentir el peso de la camiseta”, comentó Gallardo, quien negó que haya habido un cambio de opinión desde la salida de Alario.

“Nosotros tuvimos inconvenientes respecto a algunas posiciones que teníamos cubiertas y que no pudimos sostenerlas. Empezó a haber déficits y tuvimos que ponernos a pensar en alguna posibilidad concreta. Pero no era fácil y esto tampoco lo va a ser. Mi pensamiento no ha cambiado, simplemente ahora podemos plantear una chance”, agregó el DT.

Fuente: La Nación.