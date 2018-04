En la tarde de este martes, se completó la quinta fecha del Torneo de Invierno denominado “Edgar Pocho Carbajal” con el partido que se jugó en el Far West entre el local Marquesado y San Martín, quienes igualaron 0-0.

Ambos tenían la gran chance de escalar en las posiciones y quedar más cerca del puntero Unión. El campeonato local está cerca de llegar a la mitad de este Torneo de Invierno, donde clasifican los primeros cuatro de la tabla a las semifinales, luego la final y de ahí saldrá el campeón de la primera parte del campeonato.

En el oeste, el dueño de casa que es dirigido por Hubert Piozzi, mostró más ganas de quedarse con los tres puntos y transformó al arquero Verdinegro Maxi García en figura.

En tanto que los dirigidos por el “Pachi” Maximiliano Pascual no tuvieron demasiadas llegadas, pero sin embargo, las que tuvo, estuvieron cerca de convertir sobre todo con Pío Bonacci que fue el hombre más incisivo de los de Concepción.

Diego Maldonado, Walter Olivares, fueron los jugadores más claros en el Tricolor. Pero al fin y al cabo, el partido que dirigió Alberto Riveros, se fue sin pena ni gloria con el marcador virgen.

La próxima fecha se jugará de la siguiente manera:

Sabado 16.30hs

Colón vs Marquesado

Domingo 16.30hs

Alianza vs Trinidad

Aberastain vs Peñarol

Rivadavia vs Del Bono

9 de Julio vs Libertad

Desamparados vs Atenas

Villa Obrera vs Unión

Miércoles 16.30hs

Juv.. Unida vs San Martín