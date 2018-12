Más de 200 clubes deportivos recibieron subsidios para mejorar su infraestructura

Un total de 207 clubes deportivos distribuidos en todo el territorio provincial se vieron beneficiados hoy con la entrega de subsidios por parte del Gobierno de San Juan.

A través de la iniciativa denominada “Construyendo Mi Club”, enmarcada dentro del programa “Yo Amo mi Club”, se destinaron 40 millones de pesos a mejoras en la infraestructura de los clubes, como construcción de sanitarios, vestuarios, sistema de riego, cierre perimetral, playón, SUM y terminación de albergues, entre otros.

El gobernador Uñac, quien presidió el acto, detalló que las instituciones que cuentan con personería jurídica y todos los papeles en regla recibieron 300 mil pesos, mientras que aquellas que aún tienen que completar la documentación percibieron 100 mil pesos.

El mandatario ratificó su compromiso con el deporte, al que consideró junto a la educación como dos de los pilares más importantes para el crecimiento de una sociedad: “El Estado ha comprendido que sin deportistas no hay deporte, sin dirigentes tampoco, y sin infraestructura menos. La provincia por completo se va a ver asistida con este programa, empezando por Capital, el Gran San Juan y llegando hasta los departamentos más alejados”.

Uñac añadió que “es un programa federal que llega para quedarse, que se hace en el marco de las políticas públicas que tienen carácter de política de Estado y que se van a mantener en el tiempo. Los funcionarios públicos tenemos la obligación de mirar, visibilizar y recordar las cosas que hemos construido, que de hecho han sido muchas”.

“Hoy el deporte no es solo de los chicos, es cosa de los chicos y de los grandes. Debemos hacer el esfuerzo para poder hacer que el deporte sea para todos y lo estamos logrando gracias a esta confluencia de esfuerzos, con la posibilidad de que podamos multiplicar los resultados, que es lo que estamos haciendo en la tarde de hoy”, agregó el gobernador.

En el tramo final de su discurso, Uñac dirigió un mensaje a los deportistas, dirigentes y funcionarios presentes: “Los sanjuaninos estamos escribiendo, sin lugar a dudas, las páginas más importantes de la historia reciente del deporte sanjuanino, porque no solamente acompañamos a los deportistas, lo hacemos con los dirigentes y con la totalidad de las disciplinas deportivas que se practican en San Juan. Todos merecen el apoyo del Gobierno de San Juan, que no es el apoyo del gobernador sino el apoyo de los sanjuaninos. No hay nada más justo que ser equilibrado al momento de distribuir los fondos que son de todos los sanjuaninos”.

Para cerrar, el mandatario agradeció a todos los actores involucrados en la iniciativa: “Quiero agradecerles de corazón por confiar. En conjunto hemos cambiado la realidad del deporte. El próximo representante en este cargo se va ver en la obligación de entender que al deporte le hace falta que el Estado le asigne un presupuesto y que ese presupuesto debe estar destinado a mejorar la realidad deportiva para conseguir mejores resultados y mejores deportistas en la provincia de San Juan. Vamos a seguir trabajando juntos porque el deporte es uno de los grandes articulador de la sociedad sanjuanina”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Jorge Chica, dijo: “Fueron 400 las instituciones que visitamos en todos los departamentos, conociendo cada una de sus necesidades. Hoy es un día histórico porque muchos de ustedes no habían tenido la posibilidad de poder concretar las obras que ahora se van a transformar en realidad”.

El funcionario puso de relieve además “la labor del gobernador apoyando al deporte, generando motivación y oportunidad en los jóvenes y posibilitando que los clubes cuenten con la infraestructura adecuada para albergar a todos los que quieran practicar una disciplina deportiva”, finalizó Chica.

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Unión Estudiantil, Eduardo Liñán, agradeció a Uñac por determinar que el deporte sea una política de Estado, diciendo que “gracias a este programa los clubes tenemos la posibilidad de brindarles a los deportistas mejores y más dignas instalaciones para que puedan desarrollar sus actividades”.

También hablo Darío Bustos, de la Federación Sanjuanina de Básquet, dijo señaló que “la familia del básquet ha recibido un invaluable apoyo del Gobierno provincial desde una mirada federal. El mejor ejemplo de esto es que tenemos un equipo que nos representa a nivel nacional y es Jáchal Club, ubicado a 160 kilómetros de la Capital, lo cual no es poca cosa”.

Para poner en marcha “Construyendo Mi Club”, la Secretaría de Deportes visitó cada institución, conociendo sus necesidades y coordinando en conjunto con los directivos las obras a realizar en base a las prioridades de cada club.

En ese marco se recorrió́ toda la provincia, con la valiosa colaboración de cada uno de los intendentes, sus directores de deportes y en algunos casos las ligas departamentales.

Una vez realizado los recorridos y visualizando las reales necesidades de cada institución, se contemplaron las ayudas económicas para mejorar su situación. Esta ayuda está destinada a obras a realizar en los clubes, permitiendo a los jóvenes tener igualdad de condiciones y oportunidades de desarrollar distintos deportes, fomentar valores, pero fundamentalmente formar buenas personas; constituyendo así́ esta nueva arista llamada “Construyendo Mi Club”.

Clubes beneficiados

Albardón

-Club Paso de Los Andes

-Atlético San Miguel Bochín Club

-Club Deportivo San Roque

-Club Sport Argentino

-Club Atlético Instituto La Laja

-Asociación Civil Villa Evita

-Asociación Deportiva Albardón

-Club Deportivo Rincón

-Unión Vecinal Barrio 15 de Abril

-Liga de Fútbol Albardón – Angaco

-Club Sportivo Estrella

-Club Sarmiento

Angaco

-Club Royero

-Club Punta del Monte

-Polideportivo Municipal

-Club Las Tapias

-Club Atlético Huracán

-Club Social y Deportivo Huarpes

-Club Deportivo Social y Cultural Angaco

-Club Sportivo Cristal

-Union Vecinal Villa El Salvador

-Club Colón

Calingasta

-Asociación de Fomento Alcaparrosa

-Club Social, Cultural y Deportivo El Consorcio

-Club Juventud Unida de Sorocayense

-Club Horizonte Juvenil

-Club Centro Calingasta

-Club La Isla

-Club Deportivo Barreal

-Club 20 de Junio (Barreal)

-Club Los Andes (Barreal)

-Club Deportivo Caupolicán

-Liga Calingastina de Fútbol

-Polideportivo Municipal (Tamberías)

Capital

-Club Cultural y Deportivo Pacífico

-Club Comunicaciones

-Club Gimnasio Cultural y Deportivo

-Club Colón Junior

-Union Vecinal V° José María Paz

-Club Raúl Landini

-Club Sportivo Estrella Junior

-Asociación Civil Club Sportivo Victoria

-Tiro Federal Argentino – filial San Juan

-Club Andino Mercedario

Caucete

-Club Centro Impulso

-Club de Bochas Belgrano

-Club Sportivo El Parque

-Club Atlético Maurín

-Club Cilla Etelvina

-Club Rivadavia

-Club Deportivo, Social y Cultural Caucete

-Club Sáenz Peña

-Cooperativa Justo P. Castro

-Liga Caucetera de Fútbol

-Club El Rincón

-Club Juventud Unida de Caucete

-Club Atlético Pie de Palo

Chimbas

-Club Social y Deportivo Defensores de Los Andes

-Club Defensores de Racing

-Club Defensores de San Martín

-Club Sportivo Peñarol

-Club Social y Deportivo Centenario Olímpico

-Unión Vecinal Villa General Sarmiento

-Satsaid

-Unión Vecinal Barrio Los Pinos

-Unión Vecinal Chimbas Norte

Iglesia

-Club Sportivo Bella Vista

-Club Sportivo Villa Iglesia

-Club Sportivo Pismanta

Club Sportivo El Llano

-Club Sportivo Los Coloraditos

-Club Sportivo Los Andes

-Club Sportivo San Lorenzo

-Club Sportivo San Martín

-Polideportivo Municipal

-Club Sportivo Colola

-Club Falucho

Jáchal

-Club Racing de Jáchal

-Club Estrella

-Club San Blas

-Club Otra Banda

-Club Peñarol

-Club Gran China

-Club San Roque

-Club Boca del Médano

-Club Atlético Pampa

-Club La Frontera

-Club Central Norte

-Club San Martín de la Represa

-Club Árbol Verde

-Unión Vecinal Calle Varas

-Sportivo La Falda

-Club Pampa Vieja

-Club Argentino La Florida

-Club San Lorenzo

-Club Niquivil

-Club Sportivo Andacollo

-Club Atlético Huaco

-Asociación Civil Juventud Unida

-Liga Jachallera de Fútbol

-Unión Vecinal Buenaventura Luna

9 de Julio

-Unión Vecinal Colonia Fiorito

-Defensores de Tapones

-Club Atlético Libertad Juvenil

-Club Sportivo 9 de Julio

-Club Torino

Pocito

-Polideportivo Municipal de Pocito

-Club Social y Deportivo Aberastain

-Club Atenas de Pocito

-Club Deportivo Carpintería

-Club Sportivo Juventud Unida de Pocito

-Club Sportivo Federico Picón

Rawson

-Club Cervantes

-Club San Ricardo

-Club bicicross San Juan

-Club Centro Valenciano

-Club Unión Villa San Damián

-Club Villa Hipódromo

-Club Deportivo Hualilan

-Club Atlético Sargento Cabral

-Club Atlético Villa Las Rosas

-Club Atlético Trinidad

-Club Unión del Medanito

Rivadavia

-Club Marquesado

-Club Sportivo Rivadavia

-Club Punteto

-Club Del Bono

-Unión Vecinal Barrio Camus

-Club Huazihul

-Unién Vecinal Barrio Aramburu

-Club El Globo

-Jockey Club

-Club Barrio Rivadavia

San Martín

-Club Atlético General San Martín

-Club Atlético Divisoria Central

-Club Atlético Peñaflor

-Club Sportivo del Carril

-Club Angaqueros del Sud

-Club Sportivo San Isidro

Santa Lucía

-Union Vecinal Villa Don Arturo

-Nacional Football Club

-Defensores de la Peta

-Club Alto de Sierra

-Club San Pedro

-Sportivo Unión Alto de Sierra

-Centro Comercial de Santa Lucía

-Barrio Balcarce

-Fantasía Patín Club

-Club Atlético de la Juventud Alianza

-La Legua

-Club López Peláez

-Club Deportivo Unión Estudiantil

-Asociación de Fútbol Amateur de Santa Lucía

Sarmiento

-Agrupación Ciclista Ramón Cornejo

-Club S.S. Divisadero

-Club General San Martín (Cañada Honda)

-Club Defensores de Boca Juniors (Los Berros)

-Club Sportivo Los Berros

-Club C.S.S. Cieneguitas

-Club Atlético Juventud Unida

-Club General Sarmiento

-Club General Belgrano

-Club Social y Deportivo Media Agua

-Club Sociedad Sportivo La Colonia

-Club Atlético Cultural Luján

-Club Sportivo Huarpe

-Club Unión La Juventud San Isidro

-Club Social y Deportivo Punta del Médano

-Polideportivo Municipal

Ullum

-Camping Polideportivo Municipal de Ullum

-Club Sportivo Villa Ibáez

-Club Sportivo Las Lomas

-Club Atlético Juventud Ullunera

-Club Atlético San Lorenzo

Valle Fértil

-Club Sportivo San Isidro Baldes del Rosario

-Club Cultural Usno

-Club Los Andes

-Club San Agustín

-Club Los Pibes

-Club Balde de Las Chilcas

-Barrio Evita

-Las Piedritas

-Club La Patroncita

-Club Colonia Los Valencianos

-Club Social y Deportivo Astica

-Club Sportivo Valle Fértil

-Club Margarita Ferrá de Bartol

-Club Sportivo Misipay Chucuma

25 de Mayo

-Club San Lorenzo

-Club Sportivo 25 de Mayo

-Club Sportivo Cuatro Esquinas

-Club Nobleza Argentina

-Club Unión Deportiva La Chimbera

-Club Benjamín Matienzo

-Club Social y Deportivo Santa María Tupelí

-Club Atlético Rafael Benavidez

Zonda

-Club Atlético Recabarren

-Club Sportivo Sarmiento

-Club Atlético Juventud Zondina