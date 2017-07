En medio de la pretemporada, Boca presentó a sus nuevos refuerzos

El presidente de Boca, Daniel Angelici, presentó hoy oficialmente, en Ciudad del Este, a Paolo Goltz, Edwin Cardona y Cristian Espinoza como nuevos refuerzos.

“Cada uno tiene su trayectoria y méritos suficientes para estar con nosotros, Cardona llega por 18 meses, también Espinoza y hemos comprado la ficha de Goltz”, precisó el dirigente.

Goltz reveló: “Hubiese querido venir antes y no se habían dado las cosas. Por suerte hoy estoy acá y la responsabilidad es muy grande pero estoy donde quería estar. Creo que le pasa a la mayoría de mis compañeros, sé lo que significa esta camiseta”.

Interrogado sobre si espera convertirse en líder, el central, en conferencia de prensa, respondió: “Es parte de mi característica y voy a tratar de sumar en todo lo que pueda. Hay muchos líderes en este equipo, yo voy a aportar desde donde me toque”.

Por su parte, Espinoza, respecto de la antigua lesión que en un momento pareció complicar su transferencia, aseguró que se sentía “tranquilo porque sabía que era cosa del pasado”.

“Sólo se estiró porque los médicos y el club se quisieorn asegurar pero estoy contento de ya poder estar con todos mis compañeros. Defender esta camiseta es una responsabilidad muy grande, el torneo pasado dejó una vara muy alta, trataremos de llevarla aún más alta”, terminó.

A su turno, Cardona comentó que “el pase sonaba mucho en las redes y no habían hablado con nosotros pero cuando empezó el rumor, me sentí feliz de que el nombre mío circulara en este gran club. Cuando supimos que era verdad yo quise avanzar y cuando se hizo oficial me sentí muy orgulloso”.

“Estar acá es una responsabilidad muy grande, es una presión importante para todos y más que el equipo viene de ser campeón. Asumirla es lo más importante”, sostuvo el colombiano para añadir, sobre la posibilidad de vestir la camiseta número 10 (antes la usaba Ricardo Centurión), que “si está disponible, la llevaré con mucha responsabilidad. Sé lo que significa”.

Angelici recordó: “El libro de pases cierra el 27 de agosto y si bien tenemos un plantel grande, de jerarquía, siempre puede aparecer algún nombre que al cuerpo técnico le gusta y el club puede traer”.

“Estamos muy conformes con lo que vamos armando, tranquilos, sabiendo el compromiso que tenemos porque empieza la Copa Argentina y para el año próximo tenemos el gran desafío que es la Libertadores”, finalizó.