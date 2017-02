El mejor árbitro del mundo renunció a la Premier League y se va a Arabia Saudita

El inglés Mark Clattenburg, considerado el mejor árbitro del mundo tras impartir justicia en las finales de la Champions League y de la Eurocopa del año pasado, renunció a la Premier League y fue contratado por la Federación de Fútbol de Arabia Saudita.

La entidad que regula el arbitraje inglés comunicó oficialmente que Clattenburg, de 41 años, seguirá su carrera en la liga árabe. En el escrito, destacaron que ha sido “un gran activo” para el fútbol inglés y “una inspiración para aquellos que quieren entrar en el arbitraje”.

“Entendemos que esta es una gran oportunidad para Mark, y subraya aún más la alta estima por los árbitros ingleses en todo el mundo”, agregaron.

Clattenburg, que todavía no tiene fecha de salida de la Premier League pero sería antes de la antes de la próxima fecha que comienza el 25 de febrero, ya había anticipado sus intenciones de trabajo fuera de Inglaterra y se había ofrecido a la Superliga de China.

“China está buscando desarrollar su fútbol, haciéndose con los mejores jugadores y nombres. Si llegara una oportunidad tendría que pensar en mi carrera a largo plazo. Llevo en la liga inglesa 12 años maravillosos. No he recibido ninguna oferta, pero si llegara, la estudiaría”, había dicho el famoso juez a The Associated Press.

De esta forma, sigue los pasos de su colega y compatriota Howard Webb, quien ha sido director de árbitros de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, pero recientemente fue contratado por la MLS estadounidense para dirigir el desarrollo de la tecnología de vídeo.

Fuente: Infobae.com