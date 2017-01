Messi eligió el gol favorito de su carrera

Messi tiene varios centenares de goles en su haber, y varios de ellos parecen obras de arte. Sin embargo, en diálogo con la revista inglesa Coach Magazine, el argentino sorprendió al ser consultado sobre cuál de todos los tantos que hizo es su favorito.

El rosarino optó por el que convirtió en el 2 a 0 ante Manchester United en la Final de la Champions League de 2009 en Roma. “Elijo ese gol no por bonito, sino por la importancia. Estábamos 1-0 arriba y ese tanto mató el partido”, sostuvo. Y luego, remarcó: “¿Para qué sirve un gol brillante si no ganas?”.

Vale mencionar que los catalanes se impusieron en esa definición ante unos Diablos Rojos comandados por Sir Alex Ferguson que contaban con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Edwin van der Sar.

Retomando la importancia de los triunfos, la Pulga dejó una frase bastante interesante al respecto: “Odio perder. No solo me afecta durante unas horas después del partido, es más tiempo. No soporto esa sensación. Y eso se puede usar para asegurarte después darlo todo para ganar”.

En las últimas semanas, un tema recurrente alrededor de Messi es si renovará o no su vínculo con Barcelona, el cual finaliza en junio de 2018. Aunque no profundizó en el tema, el ’10’ le hizo un guiño a su actual club: “El Barça me lo ha dado todo y estaré aquí el tiempo que ellos me quieran”.

Además, recalcó su hambre de títulos. “Lo que me motiva es ganar títulos para mí club y mi país. Es por eso que nunca miro atrás los éxitos que he conseguido. Lo podré hacer cuando esté retirado, pero ahora se trata de conseguir más”.

“Trabajamos muy duro en los entrenamientos para que luego pase lo que pasa en los partidos. Además, tenemos una conexión natural entre nosotros, buena amistad más allá del fútbol y eso ayuda”, cerró el futbolista sobre la química que reina en el plantel comandado por Luis Enrique.

