Mientras los hinchas franceses festejan en el estadio Luzhniki, miles de compatriotas no paran de festejar en pleno París, la capital de Francia.

Cuatro veces gritaron los franceses frente a las pantallas y gracias a la exhibición de sus 23 nuevos héroes, pero la fiesta comenzó formalmente cuando el silbante del partido, Néstor Pitana, dio por finalizado el encuentro y de manera oficial Francia pudo ser llamado de nueva cuenta Campeón del Mundo.

WATCH: France clinched its second World Cup title with a 4-2 win over Croatia in a dramatic final in Moscow https://t.co/jmSwnAIN1T #tictocnews #FRACRO #WorldCupFinal pic.twitter.com/vh93AOE5zm

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 15 de julio de 2018