Mirá que jugador puede quitarle el puesto a Messi como máximo goleador del año

El futbolista Harry Kane, delantero del Tottenham, podría impedir que Lionel Messi sea el máximo goleador del 2017. El martes, desde las 9.30 se jugará el duelo ante el Southampton en Wembley.

Nice little Christmas present. Great win away from home. ⚽⚽⚽ #COYS pic.twitter.com/26TTvDSa5D

— Harry Kane (@HKane) December 23, 2017