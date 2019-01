Naranjo ganó el Giro del Sol y se perdería la Vuelta a San Juan por una fractura

El domingo se terminó la 17° Edición del Giro del Sol que tuvo como ganador al ciclista nacido en La Bebida Nicolás Naranjo. El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima ganó su segundo Giro consecutivo, pero el dato saliente es de la forma que se quedó con la victoria en esta edición.

La última etapa que fue hasta el Dique Punta Negra por la Ruta Interlagos, donde hubo una torrencial lluvia con caída de granizo incluida, los ciclistas tuvieron que soportar esas inclemencias del tiempo como hacía mucho no pasaba.

De regreso por Zonda, hubo una rodada entre los dos ciclistas que comandaban la general, Nicolás Naranjo de la Agrupación Virgen de Fátima y Daniel Díaz de la Municipalidad de Pocito, de la cual el que salió más perjudicado en ese momento fue Díaz porque perdió mucho tiempo y también perdió el segundo puesto en la general.

El Nico hizo declaraciones este lunes y señaló, “Veníamos en busca de la meta bonificada detrás de Emiliano Contreras y con el Dany (Díaz) hubo un roce. No recuerdo exactamente qué pasó. Se nos enredaron los manubrios y caímos los dos”, contó en Radio La Voz.

“Tengo una pequeña fractura en la escápula, por lo que me dijo el especialista tengo que tener 30 días el brazo inmovilizado. En diez días repetiremos la placa para ver cómo va evolucionando la lesión y tomar una decisión de cara a la Vuelta a San Juan -empieza el 27 de enero-. Estoy adolorido, no puedo mover el brazo, cualquier movimiento que hago me da un pinchazo”, señaló.