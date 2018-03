Néstor Gorosito: “Los referentes me pidieron que me quedara”

San Martín no atraviesa su mejor momento en la Superliga Argentina, luega de hacer una excelente primera parte donde llegó a estar en el séptimo lugar de las posiciones y clasificándose a las copas, en este 2018 no levanta cabeza y no sabe lo que es una victoria.

Desde que se reanudó el torneo el 28 de enero, el verdinegro nunca pudo ganar, obteniendo solamente 2 puntos de 21 posibles, es decir que en 7 partidos, tuvo sólo 2 empates (Tigre 0 a 0 y Talleres 1 a 1) y 5 derrotas (Argentinos 2 a 0, Atlético Tucumán 2 a 1, Boca 4 a 2, Independiente 4 a 0 y Newell`s 2 a 0).

Por los malos resultados, el técnico Néstor “Pipo” Gorosito estaba en la cuerda floja, pero tuvo una reunión con los referentes del plantel, de la cual salió el respaldo para el entrenador. El propio Gorosito se encargó de señalar en una entrevista en Radio La Voz: “Me reuní con los referentes y me pidieron que no me vaya, que al barco lo sacamos entre todos”, señaló.