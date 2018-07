Néstor Pitana, el árbitro para Uruguay-Francia

La Selección Argentina ya se despidió de la Copa del Mundo pero todavía prevalece un argentino en plena acción. Se trata de Néstor Pitana, quien impartirá justicia por cuarta vez en el Mundial.

El árbitro argentino había estado en el encuentro inaugural entre Rusia-Arabia Saudita, luego dirigió México-Suecia por la última fecha de la fase de grupos, mientras que fue el encargado de impartir justicia entre Croacia-Dinamarca por los octavos de final.

Gracias a su buen rendimiento, la FIFA designó al argentino para que sea el árbitro principal del primer duelo de cuartos de final, entre Uruguay y Francia.

Los jueces de los cuartos de final

🇺🇾 Uruguay vs Francia 🇫🇷: Néstor Pitana (ARG 🇦🇷)

🇧🇷 Brasil vs Bélgica 🇧🇪: Milorad Mazic (SRB 🇷🇸)

🇸🇪 Suecia vs Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: Björn Kuipers (NED 🇳🇱)

🇷🇺 Rusia vs Croacia 🇭🇷: Sandro Ricci (BRA 🇧🇷)