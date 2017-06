No pudieron tomarse revancha: Los Pumas volvieron a caer frente a Inglaterra

Los aplausos que despidieron a los Pumas no alcanzan a disimular la decepción. En el segundo Test Match ante Inglaterra, sumaron una nueva derrota. Fue 35-25 para los visitantes, que con simplicidad y eficacia se quedaron con una victoria sin atenuantes.

Los argentinos repitieron los errores del primer partido: demasiados errores de manejo, escaso control, falta de definición. Inglaterra levantó sutilmente su nivel, fueron más inteligentes en los últimos 20 minutos (cuando el partido estaba 25-25) y, pese a no tener tanta posesión (41%) y jugar la mayor parte del tiempo en su campo (41%) ganaron con total autoridad.

Se trató de la 11ª derrota en los últimos 13 partidos para los Pumas, la octava consecutiva ante los ingleses. Ni siquiera las 29.000 personas que colmaron el estadio y le dieron un gran marco al encuentro ayudaron al equipo de Daniel Hourcade.

El primer tiempo empezó como una continuidad del partido de una semana atrás, con los Pumas atacando y arriesgando e Inglaterra aprovechando al máximo sus oportunidades. En la primera incursión, los ingleses marcaron demasiado rápido por el centro de la cancha tras un line-out ofensivo. Los Pumas contestaron de inmediato también a partir de un lanzamiento en la hilera, sólo que la definición llegó por la punta.

Luego de intercambiar un par de penales por lado (y de que los Pumas desperdiciaran un par de avances por errores de manejo), los ingleses aprovecharon otro error letal: Sánchez intentó un kick cruzado pero Brown le adivinó la intención, interceptó y le sirvió el try con un lindo off-load a Piers Francis (18-13 para el visitante).

Los Pumas también demostraron que tienen capacidad para aprovechar los errores del rival cuando Matera tapó un kick, se la llevó con el pie hasta el in-goal e igualó el partido. Luego el partido entró en su etapa más frenética. De la Fuente inició un contragolpe que prometía try pero tiró un reverse-pass que terminó en try en contra (Danny Care), y enseguida se reivindicó gestando la conquista de Boffelli, en lo que fue el mejor try del partido.

Quedaban 20 minutos, pero como una semana atrás, Inglaterra, también replicando lo hecho la semana previa, jugó mejor los minutos cruciales. Anotó un try gracias a un maul de 10 metros y luego Ford sentenció el encuentro con un drop, a seis del final. Los Pumas tuvieron un par de chances más, pero no supieron aprovecharlas y sumaron una nueva derrota.

El próximo sábado, los Pumas cerrarán la ventana de junio en Jujuy ante Georgia, un equipo de nivel inferior y al que se debería vencer con facilidad. Levantar el alicaído ánimo será la prioridad en esta semana de entrenamientos.

Fuente: La Nación.