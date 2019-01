Obras barrió a Monteros y sigue como único escolta

Con la solidez que lo fue llevando a ser escolta en la Liga de Vóleibol Argentina, Obras San Juan Voley barrió en set corridos a Monteros Voley de Tucumán. Los dirigidos por Juan Manuel Serramalera tuvieron una buena noche de viernes en el estadio cubierto Aldo Cantoni donde derrotaron 25-22, 25-21 y 25-19 a los de Alejandro Grossi en el partido del 9º weekend de la Liga. Con este resultado, el histórico equipo de San Juan continúa siendo el único escolta del líder Bolívar. El máximo anotador del partido fue el punta receptor cubano que viste la camiseta sanjuanina Osniel Melgarejo con 14 puntos.

Con una ventaja de dos puntos conseguidas desde el inicio del partido, el equipo sanjuanino fue conservándola y manteniéndose adelante a lo largo de todo el primer set. Con el despliegue ofensivo de Melgarejo y el entendimiento de Matías Sánchez con Jonadabe y Herrera, el equipo local logró quedarse con el set 25-22 y así adelantarse en el partido.

El segundo parcial comenzó de la misma manera en cómo terminó el primero. Con Obras adelante en casi todo el desarrollo, pero cuando se acercaba el desarrollo a la zona de definición, Monteros se puso a tiro y eso obligó a Serramalera a solicitar tiempo de descanso. Con el marcador 18-17 en favor de Obras, los sanjuaninos tuvieron buen resultado con las indicaciones del técnico porque volvieron a estirar la diferencia a 4 unidades. Y esa diferencia terminó siendo el cierre del set 25-21 para poner a Obras 2-0 en el partido.

Sabiendo que podían cerrar el partido en el tercer set y no estirar la historia un parcial más, teniendo en cuenta que a mitad de semana habrá compromiso por Copa Argentina Aclav, los sanjuaninos pusieron manos a la obra para que no se escape un parcial. Con una notable artillería de Jonadabe, el capitán Rodrigo Quiroga y los cubanos Herrera y Melgarejo, Matías Sánchez los empezó a buscar para cerrar el partido. Además, también hubo una destacada actuación de Aschemacher para atacar desde el centro. Obras casi no cometió errores en el tercer set y terminó cerrando el parcial 25-19, para ponerle el 3-0 y punto final al partido.

El certamen lo tiene a Bolívar arriba con 31 unidades y el perseguidor inmediato es Obras con 26 puntos. Más atrás aparecen con 22 unidades cada uno Libertad Burgi y UPCN Voley.