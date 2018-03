Miadosqui: “El que se quiera ir que se vaya”… y se fue uno nomás

San Martín ha generado mucho ruido en los últimos dos días. Es que tras la salida de Néstor “Pipo” Gorosito de la conducción técnica del Verdinegro, se le sumó hoy la llegada de su reemplazante como Walter Gastón Coyette.

Pero eso no fue todo en la jornada de hoy, es que la semana pasada San Martín perdió en Rosario ante Newell`s y, ese era el séptimo partido que el Verdinegro no ganaba, por lo tanto, hizo declaraciones públicas el presidente Jorge Miadosqui, señalando: “El nivel de varios jugadores bajó muchísimo y pareciera que no quieren estar más en San Martín, así que el que quiera irse, que se vaya”, manifestó con los tapones de punta el máximo dirigente de San Martín.

Y el primero de los jugadores en recoger ese palo que vino de parte del presidente, fue el uruguayo Maximiliano Rodríguez Maeso, que al estar en disconformidad con la salida de “Pipo” Gorosito de la conducción técnica, prefirió rescindir el contrato con el Verdinegro y ya no será más jugador de San Martín.

Rodríguez Maeso, quien era uno de los futbolistas más talentosos del plantel, firmará este martes la rescisión y volverá a su país.