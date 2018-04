Fabricio Persia obtuvo un meritorio 10mo. puesto en la final de su segunda presentación del TC2000, que se desarrolló en Concepción del Uruguay, redondeando una buena presentación tras el 8vo lugar del Sprint sabatino.

El piloto sanjuanino, al mando del Focus #71 que prepara el Fela Competición, protagonizó una notoria remontada desde el fondo, luego que fuera embestido y sacado de pista en la primera vuelta.

Persia, que partió en la novena posición, resumió lo vivido en la pista: “Largué y en la curva 1 se me pone de cola el auto y me pasa el que venía por afuera. Trato de recuperar, paso a un auto y me pongo a la par de Juan Cruz Acosta. Llego primero al frenaje y cuando freno lo tocan de atrás a Acosta, que me toca la rueda trasera izquierda, por lo que quedé último. Cambiamos gomas y la suerte nos acompañó un poco porque conseguimos ir escalando varias posiciones”.

Si bien Persia pasó la bandera a cuadros en el puesto 11, luego fue desclasificado Rodrigo Lugón por lo que terminó entre los 10 mejores. “Conseguir este puesto en la segunda carrera indica que vamos por el camino correcto. No veo inalcanzable el próximo objetivo, que es estar entre los 5 primeros. Siento que me estoy adaptando rápido, sin olvidar que tengo que aprender todavía muchas cosas, como el momento de clasificar. Ahí tengo que acostumbrarme más a la goma nueva, además que al auto le falta un poco más en la puesta a punto”.

Persia, se ubica 16to. en el campeonato, con 20 unidades conseguidas este fin de semana. La tercera fecha de la temporada se disputará el domingo 6 de mayo en Concordia.