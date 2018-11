Pablo Pérez, sobre los triunfos de River: “A mí nadie me gana de guapo”

En el umbral del primero de los duelos ante River por la final de la Copa Libertadores, Pablo Pérez respondió las preguntas de los medios junto a Lisandro Magallán. Hasta que hubo una consulta que levantó la temperatura del ex Newell’s y Estudiantes. El fastidio se hizo evidente, no por improcedente, sino porque el contenido lo movilizó. Y responde. Enojado, una

“En los últimos clásicos se ha dicho que River lo ha ganado de guapo o de pierna fuerte, ¿se habla entre ustedes?”, fue la pregunta periodística. Y la respuesta de Pérez llevó condimento: “Ese es un problema de ustedes, no nuestro. A mí nadie me gana de guapo. Yo entro a la cancha, juego al fútbol, hago las cosas que tengo que hacer, y punto. Eso ya corre para los que están afuera. Para nosotros, no”.

En las palabras del mediocampista mixto, de 33 años, se advirtió la sed de revancha. En lo que va de 2018, el Millonario se quedó con los dos cruces: la Supercopa Argentina, en marzo, y el encuentro por la Superliga. “Yo no estoy disfrutando la final. Si tenemos la posibilidad de salir campeones, sí, pero ahora la vivo como una final del mundo y busco que no se me escapen los detalles”, subrayó.