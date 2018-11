El Pajarito y el Leo, unidos por una misma pasión

A tan sólo un par de días de la gran final de la Copa Libertadores de América, la cual será histórica porque la definen nada menos que entre River y Boca, DIARIO HUARPE les consultó a dos referentes de la radiofonía sanjuanina como Osvaldo “Pajarito” Benmuyal y a Leonardo Domínguez, ambos hinchas de Boca, como saldrá la Superfinal que se llevará a cabo este sábado en el Monumental.

Ambos coincidieron que ganará el equipo de sus amores, aunque no resultará nada fácil porque enfrente estará el eterno rival y, sobre todo porque la serie está muy pareja tras el 2-2 en el partido de ida jugado en La Bombonera.

El famoso conductor y locutor Osvaldo Benmuyal, propietario de Radio Estación Claridad, dio su punto de vista con mucho humor acerca del partido del sábado, “Yo no soy tan fanático pero un partido de estos sobrepasa a cualquier otro”, comenzó diciendo el Pajarito.

“Creo y quiero que gana Boca y con la particularidad que tendrá un Tévez brillante, este va a ser el partido para Carlitos, si entra de titular estoy convencido que se va a lucir y saldará las deudas que tenga con Boca, risas”, aumentó el conductor.

“Boca va a ganar 2 a 1 con goles de Tévez y Benedetto y el descuento de River será del “Pity” Martínez”, pero además señaló, “Si llego a acertar el resultado y los goleadores me declaro pitonizo oficial de San Juan…risas y más risas”.

“A mi me gusta ver esta clase de partidos solo, porque soy tan insoportable que nadie quiere ver los partidos conmigo, me levanto, cambio de canal, vuelvo a ver el partido, por algo nadie lo quiere ver conmigo, risas”.

Para cerrar su opinión y poniéndole un poco de seriedad, Benmuyal dijo, “Creo que va a ser un partido muy parejo, va a ser trabado en la mitad de la cancha, pero estoy seguro que esta vez será la venganza eterna de Boca tras las finales perdidas anteriormente y además, le vamos a recordar a River su paso por la B”, cerró el Pajarito con una carcajada y tratando de desdramatizar la llamada “Final del Mundo”.

Por su parte, su compañero en Estación Claridad, el conductor noticiero de dicha emisora Leo Domínguez, se animó a dar su palpito. “Lo primero que voy a decir es que ojalá que no hayan incidentes, que todos tomemos a estos como un juego y más allá de las frustraciones que puede acarrear, sepamos que es sólo un partido de fútbol. El que gane que lo festeje y el que pierda que sepa bancarse las gastadas”, dijo seriamente Leo.

“Con respecto al partido, me imagino a un River con una superioridad táctica en virtud de los antecedentes, yo soy de Boca, pero me saco el sombrero con Gallardo porque en cada uno de los partidos contra Boca, le dio clases tácticas al Mellizo. Pero también imagino a un Boca con la fortaleza de sus individualidades y el estirpe copero que tiene Boca, eso le da un plus distinto que lo hace favorito”, continuó Domínguez.

“Me parece que va a ser muy ajustado, pero para mi gana 1 a 0 Boca por el poder de sus individualidades y, el gol me parece que lo convertirá Benedetto, además van a tener la motivación de jugar contra toda la hinchada de River en contra y eso los puede hacer fuerte”, argumentó el periodista.

“Generalmente me gusta ver los partidos de Boca tranquilo, pero en esta oportunidad nos juntaremos con los compañeros de la secundaria a ver el partido, allí hay hinchas de Boca, de River y uno de Independiente tambien, pero la idea es juntarnos a compartir ese partido histórico, pero todo será muy tranquilo, habrá bromas de los que ganen como siempre, pero no pasará de ahí, porque nos conocemos todos y somos muy tranquilos”, cerró Leo Domínguez.