Peñarol primero y Trinidad descendido

Un domingo para el infarto para los hinchas de los representantes sanjuaninos en el Torneo Federal B, ya que se jugaron todos los partidos de la última fecha a la misma hora y ya se conocen los dos clasificados, más el descendido.

En el Ramón Pablo Rojas, Peñarol venció 3 a 2 a Boca de Los Berros con goles de Juan Castro y dos de Maxi Jorquera. Descontaron Heber Lucero y Gerardo Pinto y de esta forma el Bohemio se aseguró el uno y más sabiendo que Del Bono cayó ante Colón 1 a 0 con el tanto de Cristian Pérez. Ambos quedaron con 33 puntos, pero por sistema olímpico Peñarol fue el “1” y Del Bono el “2” en la zona.

Mientras que en Rodeo, Peñaflor venció a San Martín 2 a 1 pero no le alcanzó para clasificar.

Además, por el descenso, San Lorenzo de Rodeo goleó a Alianza 4 a 2 y ya no dependía de nadie para salvarse. El que no se salvó fue Trinidad, que fue hasta la Villa Obrera, cayó 2 a 1 y terminó perdiendo la categoría.

En la próxima fase, Peñarol y Del Bono se cruzarán con quienes terminen primero y segundo en Mendoza, Huracán de San Rafael o Mon­tecaseros.