Peñarol quiere el título y Atenas busca otra final

En el estadio Ing. Alberto Martín de Trinidad, se disputará el miércoles, el Torneo de Verano entre A­tenas y Peñarol. Si resulta ganado el Mirasol de esta segunda parte del torneo de la Liga Sanjuanina de Fút­bol, se asegurará un lugar en la superfinal anual. De lo contrario, si gana el Bohemio, se consagrará campeón anual debido a que fue el ganador de la primera rueda, ga­nándole justamente aquella final al equipo pocitano, rival de esta tarde.

El encuentro comenzará a las 17.30 en cancha de Trinidad y contará con el arbitraje de Sebastián Fernández.

El camino de ambos equipos para llegar a la final no fue sencillo. Pe­ñarol viene de dejar en el camino en semifinales a 9 de Julio, mientras que Atenas hizo lo mismo ante Tri­nidad.

El partido se jugará con ambas parcialidades: la gente de Peñarol irá a la popular norte, mientras que la de Atenas ocupará la del sector sur. El precio de las entradas será de 70 pesos las populares y 100 pesos la platea.

Federal B

El domingo, a la misma hora

Quedó establecido que en la última fecha se jueguen todos los partidos a la misma hora, a las 17.30.

San Martín de Rodeo vs Peñaflor, Peñarol vs Def. de Boca, Colón vs Del Bono, Villa Obrera vs Trinidad y Alianza vs San Lorenzo de Rodeo.