Persia cerró el año con una gran remontada y ya piensa en el futuro

El año automovilístico de Fabricio Persia terminó este domingo en Paraná con la 12º fecha del campeonato de Top Race Series que lo tuvo como protagonista a lo largo de todo el 2017. El piloto de San Juan tuvo una buena carrera en Entre Ríos, donde adelantó más de 10 posiciones, algo que sirvió para analizar el ciclo en la divisional y el posible escenario para el próximo año.

Persia tuvo que empezar a remontar desde el fondo ya que partió desde la última ubicación y logró terminar 7º, demostrando un buen desempeño a bordo del Fiat Línea #71 bajo la estructura del Octanos Competición.

“Este fin de semana tuvimos varios problemas y hubo que cambiar el motor. Ayer me equivoqué en una maniobra por lo que tuve que largar último, pero pude avanza hasta el 7º puesto. Tenía para estar un poco más adelante pero lamentablemente no tuve un motor bueno. No terminé como hubiese querido, que es con una victoria, pero fue bueno lo realizado”, contó el sanjuanino Persia, quien terminó cuarto en el campeonato con dos victorias en el año.

En relación al balance del 2017, Persia dijo que “fue positivo porque siempre estuve peleando los puestos de adelante, gané carreras e hice podios, pero no pude cerrarlo de la manera que quería, que era pelear el campeonato hasta la última fecha. Aprendí mucho y voy a seguir aprendiendo”.

Más allá de haber terminado el año deportivo en Paraná, el sanjuanino ya piensa en el posible escenario para el próximo año que podría ser afuera de la divisional Series, teniendo en cuenta que es una categoría de aprendizaje. “Hay que pensar en lo que viene el año que viene. Lo principal es enfocarse en tratar de estar arriba de un auto de carreras, lo ideal es ver si podemos dar un saltito a otra categoría, como el Top Race V6 o el TC2000”.