Preparate para vivir la fiesta del kitesurf porque ya tiene fecha

RUTA 150

¿Ganas de volver? 🚧⚠️.La ruta 150, con un recorrido de 389 kilómetros, es la encargada de llevarnos hasta Rodeo en un viaje con paisajes únicos, que conectan nuestra provincia con La Rioja y Chile a travès del Paso de Agua Negra.Este 2-3-4 y 5 de Marzo vuelve el Kitefest Argentina! ¡vuelve la fiesta al pie de la Cordillera de los Andes! 🎉🎈⛺️🌅 Mucho viento y riding en su máximo esplendor durante cuatro días junto con los mejores Kiteboarders del mundo!Carnaval, musica, y kiteloops todo el dia! ¿quien viene? Nos vemos en marzo ! 🚀⚡️🌊❤️ ….Wishing coming back?Kitefest Argentina is back this 2-3-4 and 5 of March!The festival at the base of the Andes Mountains returns!A lot of wind and landscape on it's full magnificence merges with the World's best Kiteboarders.Carnival, Music and Kiteloops all day long.Who's coming?See you on march <3 ..#kitefest2019 #kfa19 #kitefestargentina2019 #veniteasanjuan #sanjuan #argentina #cuestadelviento #rodeo #iglesia #Kitesurfing #kiteboarding #marzo #carnaval #viviargentina

