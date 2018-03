El fin de semana comienza el fútbol local

Torneo de Invierno (Edgar “Pocho” Carbajal)

Sábado 24 de marzo: 16.30 hs

Marquesado vs Atenas

Alianza vs Villa Obrera

Domingo 25 de marzo

Del Bono vs San Martín (acto inaugural)

Peñarol vs Juventud Unida

Aberastian vs Rivadavia (Cancha a confirmar)

Colón vs Desamparados

Miércoles 28 de marzo

Trinidad vs 9 de Julio

A confirmar

Libertad Juvenil vs Unión (Cancha a confirmar)

Nota: El torneo de Verano llevará el nombre de Carlos “Lito” Díaz