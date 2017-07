De Rawson a México para representar al MMA sanjuanino

Las Artes Marciales Mixtas (MMA), también conocidas vulgarmente como “Vale Todo”, es un deporte que combina varias técnicas de distintas disciplinas. Las peleas se realizan en un octágono con rounds de 5 minutos. Su entrenamiento es muy completo y los jóvenes lo utilizan para poder descargar energías y el estrés diario en 2 horas de pura preparación física, llaves y golpes a la bolsa.

Acá en San Juan, uno de los gimnasios encargados de proveer esta disciplina es el “Gimnasio Force” con Roberto “Chato” Pereyra como profesor. Entre sus alumnos se encuentra Gonzalo Araoz, un joven rawsino de 22 años que es campeón argentino amateur en la categoría de 65 kilos y del 12 al 17 de julio participará en un Campeonato Panamericano en México. Además se encuentra en el primer año de la carrera del Profesorado de Educación Física en la Universidad Católica de Cuyo.

Araoz practica MMA desde el 2011, en tan solo 6 años, el joven deportista llegó a convertirse en un referente de esta disciplina en San Juan y es uno de los peleadores que más futuro se le proyecta dentro de las artes marciales, ya que también obtuvo una gran victoria en su debut como amateur en el boxeo en un festival en Chimbas realizado en el mes de mayo de este año.

Gonzalo, en dialogo con DIARIO HUARPE, recordó como fue su debut: “Yo no pude debutar en la categoría amateur como se hace en otras disciplinas, mi primera pelea fue en el 2014 como profesional contra un profesor de otro gimnasio. Por suerte pude obtener la victoria en el tercer round por una sumisión”.

“Cuando comencé a practicar MMA el deporte estaba en alza. En San Juan no se le da tanta importancia al Vale Todo, pero por suerte las oportunidades van apareciendo”

También comentó que “poder afiliarme a la Federación Argentina de Artes Marciales Mixtas me permitió poder pelear por el título argentino mosca en agosto del 2016, el cual lo pude ganar gracias a una sumisión”.

Luego de ser campeón el estudiante de educación física expuso su cinturón dos veces, en ambas obteniendo la victoria por sumisión, la primera vez contra un paraguayo, la segunda fue contra un peleador de Brasil.

“Los brasileños son potencia en este deporte, por lo que esta pelea era una gran prueba para mi”

Victoria de Gonzalo Araoz por sumisión contra un peleador brasileño

Actualmente, Gonzalo, se encuentra entrenando para su mayor reto, el Campeonato Panamericano que se desarrollará en Guadalajara, México del 12 al 17 de julio. Para esta competencia, Araoz, entrena tres veces por día. El primer turno es bien temprano en la mañana en una pileta de Silvia Maldonado donde realiza natación y ejercicios en el agua. Después toca el turno de su gran pasión, el MMA. El joven rawsino llega a las 14 y practica junto a su profesor “El Chato” y sus amigos hasta las 16, inmediatamente parte hacía “El Club del Box” donde Mario Cabello lo ayuda a perfeccionar su boxeo para poder tener más armas en el octágono.

“Mi gran fuerte es el suelo, me siento muy bien realizando llaves y es lo que me ha permitido ganar todas las veces, pero tengo confianza de que el boxeo me va a ayudar mucho en este nuevo desafío porque voy a pelear contra grandes luchadores de América”

Durante estos meses, Araoz, se encuentra viviendo en la casa de sus abuelos en el centro porque le permite poder seguir preparándose para México, normalmente se viene en bicicleta desde Rawson.

Una vez finalizado el Torneo, Gonzalo aspira a poder lograr un contacto en otro país; “Gracias a mi pelea contra el brasileñoo, me invitaron para un festival en ese país en diciembre, mi idea es hacerme conocido en otros lugares y esta es una gran oportunidad”.

“Me encantaría poder vivir de esto, sería un sueño practicar siempre este deporte que tanto amo”

El joven peleador denunció que “En San Juan no le dan tanta importancia a esta disciplina, quizás sea porque no es un deporte olímpico y no tenemos una Federación estable”.

Araoz agradeció a la Secretaria de Deporte porque con su ayuda pudo adquirir el pasaje para la tan esperada competencia en el país azteca.

“La gente considera que todos los que practican este deporte somos violentos, pero ese es un mito que repiten las personas que no conocen de que trata el MMA. El Vale Todo nos permite canalizar energías y el estrés que genera el día a día”

Por último, como palabra autorizada (ya que practica ambas disciplinas), Gonza dio su pronóstico para la pelea del año entre el ex boxeador Floyd Mayweather Jr y el campeón de MMA Conor McGregor; “Va a ser un espectáculo, todos estamos esperando el combate, si bien McGregor tiene todas las de perder porque el ring no es su lugar, creo que será un empate”, concluyó.