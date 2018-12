Para reír un rato: los mejores memes de la final de la Libertadores

Este domingo River se consagró campeón de la Copa Libertadores 2018 tras derrotar a Boca por 3 a 1 en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

— ¡Ay, que bien escribanlo y mandamelo hace dos semanas, cuando me importaba! pic.twitter.com/ieQr95CxlU

Se lesionó Gago, no importa cuando leas esto #Superclasico pic.twitter.com/dXQXYYxhEw

Gago: Bueno, mi trabajo aqui ha terminado.

Tevez: Pero Gago, si no has hecho nada.

Gago: ¿ah no? *se rompe los gemelos.* *Deja a boca con 9* pic.twitter.com/5JN4FPDhqe

— Álvaro Morales (@alvaroMo7) December 9, 2018