Resumen final de los Juegos Binacionales Chile 2018

San Juan concluyó su participación en estos Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor en O´Higgins, logrando sumar 17 medallas durante las diferentes jornadas de competencias. Hoy, quienes sumaron al medallero final fueron el voleibol masculino que se quedó con un merecido oro tras superar a Mendoza por 3-0. Además, Rosa Mulet sumó dos medallas más en la natación y cerró estos Juegos como la gran figura. En total logró 4 preseas plateadas y 2 de bronce.

San Juan cerró un año interesante. Mejoró en varias disciplinas. En otras, pese a que su preparación fue más larga que años anteriores, tuvo complicaciones como lesiones o jugadores citados a los seleccionados nacionales y su performance no fue la esperada.

El año próximo tocará ser locales al igual que en el 2011, año en el cual nuestros representantes tuvieron su mejor performance en la historia de los Juegos Binacionales de Integración Andina. San Juan se preparará para recibir a nuestros hermanos chilenos, cordobeses, puntanos y mendocinos en la XXII edición.

Ciclismo

La competencia fue muy tranquila durante las primeras tres vueltas. Los ataques comenzaron a 42km del final, en el tercer giro en el cual hubo muchos ataques que fueron controlados. Pequeñas diferencias por la dificultad de la subida final, pero ninguna significativa.

Los ocho equipos guardaron piernas para el empinado final. Fue a 500 metros de la meta cuando arrancaron los ataques. Los sanjuaninos iban bien posicionados, pero la caída de uno de los candidatos como Felipe Pizarro (Del Maule) perjudicó a los dirigidos por Ernesto Fernández y Rubén Ramos ya que atacó un grupo de ciclistas y los azules tuvieron que correr desde atrás.

Mauricio Domínguez iba a lanzar a Sánchez para el sprint tuvo problemas en el cambio. Lamentablemente no fue el día de San Juan que finalizó tercero en la sumatoria general. A dos puntos del campeón Maule y a uno de San Luís que fue segundo.

Clasificación 1- Tomás Moyano de San Luís, 2-Oreste Cortes de O’Higgins, 3- Dagoberto Ovando de Valparaíso, 9- Santiago Sánchez San Juan

Natación

Finalizó la Natación y lo hizo de gran manera. Al igual que todos los días de competencia consiguió subirse al podio. En la jornada de hoy la protagonista fue Rosa Mulet que finalizó en la segunda colocación en 400 metros combinados y 50 metros espalda. Además, Enzo Greco llegó a la final en los 100 metros mariposa y las postas 4×100 anduvieron bien.

En estos Juegos Binacionales el nivel de la competencia fue mayor ya que no hubo torneos en la misma fecha, tal cual pasó el año pasado. Los chicos estuvieron a la altura y consiguieron 11 de las 17 preseas de la delegación.6 medallas de plata y 5 de bronce, pese a que todos sus competidores daban dos años de ventaja.

Fútbol femenino

San Juan nuevamente cayó derrotada por penales frente a Mendoza. Fue 1 a 1 en los 70 minutos de juego, en un partido disputado y reñido que debió definirse desde el punto penal. Allí las mendocinas se adjudicaron el 7° lugar al derrotar a las sanjuaninas por 4 a 3. De esta forma, nuestras representantes quedaron octavas y se despidieron del torneo con la frente en alta y pensando en seguir trabajando para las próximas competencias.

En esta disciplina, Chile se quedó con las medallas. El podio lo conformaron: 1° Metropolitana, 2° Valparaíso y 3° Maule.

Vóley

Una vez más el Voley en lo más alto. Una vez más el trabajo de mucho tiempo dio sus frutos. “Entrenan tres veces por semana, compiten los fines de semana y además nos juntamos para entrenar en la selección. Estos chicos trabajan mucho” afirmó Alos una vez finalizado el partido que, de manera contundente, ganaron los sanjuaninos por 3-0 a Mendoza.

El partido comenzó parejo, punto a punto, con algunos errores de cada lado que lo llevaron igualado. Hasta que los nuestros chicos tomaron el mensaje del DT, ajustaron en bloqueo y defensa, y comenzaron a generar errores en su rival. Mucho volumen de juego dio sus frutos y San Juan se escapó para llevarse el primero 25-16.

El segundo mantuvo la tónica. Regular en el saque, bien en la rotación, pero marcando diferencia principalmente en bloque, los sanjuaninos lograron escaparse sobre el final del set y lo ganaron por 25-21.

En el tercero pareció complicarse. Mendoza comenzó arriba, presionó desde el saque, ajustó en el ataque y mantuvo una diferencia de algunos puntos. Pero nuevamente apareció el bloqueo, la actitud en defensa y la inteligencia en ataque para revertirlo. El armador Ignacio Segovia tuvo un gran partido, distribuyó cada pelota de forma correcta, y el nerviosismo del otro lado de la red tuvo sus consecuencias. Así, con mucho esfuerzo y un gran Voley, San Juan se consagró campeón por 3 a 0, 25-17 en el tercero.

Femenino

El voley femenino llegó a Rancagua con la ilusión de estar en el podio, aún a sabiendas que las dos jugadoras más destacadas no integrarían el plantel por estar convocadas a la selección nacional. Con ese cuadro de situación arrancó el torneo con una derrota, la que marcaría el rumbo hasta el final, alternando buenas y malas. Hoy fue a buscar el 5to puesto, para cerrar de buen modo los Juegos. Frente a Metropolitana tuvo pasajes importantes de voley y otros donde se mostró errático. No obstante con eso, le alcanzó para forzar un 5to set en el que no hizo pie desde el comienzo y terminó derrotado. Fue un sexto puesto final con sabor a poco, teniendo en cuenta el plantel de buenas jugadoras que tiene San Juan.

Handball

En ambas ramas fueron por el objetivo del quinto puesto. Las chicas jugaron un gran partido frente a San Luis y se quedaron con la victoria por 21 a 18. Antes de comenzar el partido, la técnica Azul Ares dijo que ganaría quien se equivocara menos. Así fue que San Juan tuvo un arranque muy sólido y antes de los dos minutos ganaba 2 – 0 y mantuvo ese nivel agresivo y efectivo en ataque, combinado con un buen trabajo defensivo; así fue que se llevó el primer tiempo por 13 – 9.

El arranque del 2do tiempo encontró al equipo un tanto desconcertado, algo que permitió a San Luis venirse encima. Esa actitud de las puntanas más la falta de efectividad de las sanjuaninas permitió que el encuentro quedara empatado en 17 y luego en 18. Los últimos dos minutos, la DT movió el banco y la efectividad volvió a aparecer para definir el partido 21 – 18 y darle a San Juan el quinto puesto en los Juegos.

En palabras de Ares, “estamos muy contentas y satisfechas. Estábamos para alcanzar un 4 o 5 puesto, esa es nuestra realidad. Para el año que viene buscaremos un puesto más alto con el objetivo de superarnos año a año”. Asimismo destacó que “hemos crecido gracias a que los ojos están puestos en las inferiores, con mucha competencia y roce fuera de la provincia”.

Por el lado de los varones, el enfrentamiento fue contra Valparaíso buscando cerrar un buen torneo para los chicos. Lamentablemente para nuestros chicos, fue derrota por 32 a 21 y culminaron en la 6° ubicación. El DT Pablo Nale expresó que “sentimos que nos vamos en deuda con el trabajo previo que habíamos realizado. Desde lo deportivo aspirábamos a pelear por una semifinal o quedarnos con el 5° lugar pero no se dio”.

“Desde lo humano un balance extraordinario, un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Nosotros consideramos al deporte como un espacio para generar personas de bien y los chicos han demostrado que están a la altura de estas expectativas” concluyó Nale.

Tenis

La jornada de hoy fue la más positiva de los Binacionales. Ambos ganaron y finalizaron en la séptima colocación. Las chicas lo hicieron 2-0 ante Maule, mientras que los varones se recuperaron de un duro golpe sufrido ayer ante Valparaíso y derrotaron hoy a O’Higgins por 2-1. Mazzei cayó derrotado ante Zuñiga por 6-2 y 6-2, Madcur superó a Salgado 6-2 y 6-0, y el dobles compuesto por Madcur y Segado superó a Zuñiga y Astrain por 4-6, 6-3 y 13-11.

Atletismo

Los deportistas sanjuaninos vivieron la última jornada sin muchas participaciones. Dos de nuestras representantes, Priscila Camargo y Agustina Ontiveros, culminaron 5° y 7° respectivamente en 5000m planos.

Además, los chicos Ezequiel Fernández, Rodrigo Elizondo, Joaquín Muñoz y Eric Ruarte estuvieron presentes en la final de la 400m y finalizaron en la sexta posición. También participaron en la misma especialidad las chicas Celeste Moreno, Violeta Camargo, Priscila Camargo y Agustina Ontiveros quienes finalizaron en la última colocación.

En salto en largo, Lucas Sanfilipo y Matías Godoy no lograron clasificar a la final con marcas de 5m 80cm y 5m 75cm. El profesor Emanuel Illanes hizo referencia a una actuación positiva, con algunas complicaciones por lesión, pero que sirve para seguir aprendiendo y mejorando a futuro.

Básquet

Ambas ramas cerraron su participación. En el caso masculino con una victoria por 50 a 46 frente a O’Higgins para quedarse con el séptimo lugar. No fue la actuación soñada por los chicos antes de viajar, pero diferentes complicaciones de salud y algunas lesiones generaron que terminaran jugando el torneo con solo 8 integrantes y eso limitó sus posibilidades de escalar posiciones.

Por el lado femenino, una nueva experiencia en Juegos Binacionales apuntando a crecer en la disciplina. Fue derrota por 62 a 38 frente a San Luis para culminar en el 8° lugar. Una cosa para resaltar fuera de la cancha de nuestras representantes, que cada día post competencia limpiaron todas juntas el estadio donde les tocó competir y ayudaron a la organización en este sentido.

MEDALLERO SANJUANINO – 17 MEDALLAS

ORO (3)

1) CICLISMO – Persecución Olímpica – Santiago Sánchez, Rodrigo Díaz, Agustín Delgado y Leonardo Bravo – 17/10/2018

2) ATLETISMO – Mayco Coria – Lanzamiento de Jabalina – 18/10/2018

3) VOLEIBOL– Masculino 21/10/2018

PLATA (7)

1) NATACIÓN – Rosa Mulet 100 mts espalda – 18/10/2018

2) NATACIÓN – Rosa Mulet – 200 mts combinados – 19/10/2018

3) NATACIÓN – Rosa Mulet – 50 mts pecho – 19/10/2018

4) CICLISMO – Santiago Sanchez – CRI – 20/10/2018

5) NATACIÓN – Roman De La Rosa – – 100 mts pecho – 20/10/2018

6) NATACIÓN – Enzo Greco – 400 mts libre – 20/10/2018

7) NATACIÓN– Rosa Mulet – 400 mts combinados – 21/10/2018

BRONCE (7)

1) CICLISMO – Scratch – Rodrigo Díaz – 17/10/2018

2) NATACIÓN – Gerónimo Maldonado – 1500 mts libre – 18/10/2018

3) CICLISMO – Agustín Delgado – Carrera por puntos – 18/10/2018

4) NATACIÓN – Enzo Greco – 100 mts libre – 19/10/2018

5) NATACIÓN – Roman De La Rosa – – 50 mts pecho – 19/10/2018

6) NATACIÓN – Rosa Mulet – 100 mts pecho – 20/10/2018

7) NATACIÓN– Rosa Mulet- 50 mts espalda – 21/10/2018