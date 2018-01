Riquelme quiere ser presidente de un club argentino

Una pregunta sencilla abrió una puerta que podría marcar a este día como un momento histórico para Boca: “¿Vas a ser presidente algún día?”. Juan Román Riquelme miró para los costados, dudó por unos segundos y lanzó una respuesta que permite comenzar a alimentar los rumores.

“Vamos a ver. Ya llevamos mucho tiempo sin ganar la Copa (Libertadores). No pensé que iba a pasar tanto tiempo. El presidente que tenemos hoy intenta hacer las cosas bien, este es el séptimo año. Tendré que pensar mucho. Si tengo que tomar la responsabilidad de ayudar a mi club, y si algún día tengo la posibilidad de ser presidente, esperemos que el hincha me dé la posibilidad de ser ocho años presidente de mi club y a ver si puedo ganar una o más Copas”, sentenció en una entrevista que le brindó al canal deportivo ESPN.

El ídolo se encuentra en Mar del Plata ya que volverá a presenciar un partido de Boca en el estadio después de mucho tiempo. Desde allí habló sobre su futuro como directivo: “Estoy siendo honesto. Quiero y amo a mi club. Deseo que este año nos vaya bien. Siempre voy a estar a disposición de mi club para ayudar. Sé que ser entrenador es muy difícil. Vuelvo a repetir: el presidente que tenemos hoy lleva seis años, intenta hacer las cosas muy bien, y si algún día yo tengo la suerte de tomar esa responsabilidad espero que el hincha me dé el mismo tiempo. Así puedo trabajar tranquilo”.

Boca tendrá elecciones presidenciales el próximo año, pero el histórico mediocampista empezó a preparar el terreno fértil para su candidatura. Sobre el retorno de Carlos Tevez, un ídolo con el que tuvo un cortociruito mediático, afirmó: “Estoy contento que volvió al club. Es un jugador distinto. A todos los que los queremos mucho, queremos que vuelvan y se retiren con la camiseta de Boca. Esperemos disfrutarlo mucho”.

El deportista reconoció que no le gusta ir a la cancha, pero contó que le parece “divertido” estar en el duelo ante River de este domingo. Al mismo tiempo, evitó dejar su opinión sobre el escándalo que involucró a Wilmar Barrios y Edwin Cardona: “Soy una persona por ahí como los jugadores de antes. Entonces cuando no me toca vivir las cosas, prefiero no opinar”.

