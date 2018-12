Rodolfo D’Onofrio habló desde Madrid sobre la próxima Superfinal que se disputará entre River y Boca por Copa Libertadores y apuntó contra la AFA por no defender los intereses de los clubes argentinos.

“Esta clarísimo que el problema no fue de River, sino que está demostrado y dicho por todas las autoridades de seguridad. River no se puede hacer responsable de algo que no le compete. Entiendo que puede haber error humano y eso fue lo que existió”, repitió el mandatario del Millonario para asentar que no está de acuerdo con el castigo a su club.

D’Onofrio aceptó la decisión de que el duelo se juegue en el Santiago Bernabéu pero quiso aclarar su postura sobre jugarlo en el Monumental. “Este partido no tendría que haber salido de Argentina. La Conmebol tiene un artículo con el que puede tomar esta decisión, pero nos hubiese gustado que el clásico más importante que tiene el fútbol argentino se hubiese jugado en el estadio de River o en algún otro de Argentina. No estoy enojado con la Conmebol pero invito a la reflexión al fútbol argentino porque la AFA no defendió a River ni a Boca. No defendieron al fútbol argentino”, lanzó.

“Nos han sacado la posibilidad de hacer una final pareja. Nos sacaron la posibilidad de jugar en nuestro estadio, nosotros fuimos a jugar a la cancha de Boca sin público”, agregó.

Además, quiso dejar en claro su fastidio por todos los hinchas que asistieron el sábado 24 de noviembre a la cancha y no pudieron disfrutar del espectáculo. “Me duele en serio por las 66 mil personas que hicieron un sacrificio muy grande para acceder a la cancha, que se vinieron desde cualquier lado y que el domingo volvieron. Me duele mucho que este partido se esté jugando a 12 horas de avión y que varios de ellos no tienen las posibilidades económicas de venir”, afirmó.

En cuanto a los incidentes provocados al micro del Xeneize y la identificación de uno de los que lanzaron piedras expresó: “Por suerte vi que ya han identificado a una persona y ojalá identifiquen a otras. El socio ya fue suspendido y será llevado a la asamblea para que lo echen. Esperemos que esto que sucedió sea un hecho que nos permita en nuestro país tener rigurosidad en el castigo y la prevención que se amerita sobre los que van a un estadio a delinquir y ocasionar problemas”.

El presidente de la institución de Núñez le envió un mensaje a Daniel Angelici sobre lo ocurrido luego de la postergación del choque en cancha de River. “Lo único que lamento y lo que me hubiera gustado es que el domingo Daniel me hubiera llamado y me hubiese dicho que tenía un problema interno porque la gente de Boca quería otra cosa. Yo lo hubiese entendido. De todas maneras River no es rencoroso y se va a jugar el partido”, concluyó.

Fuente: Infobae