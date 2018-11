Rodolfo D’Onofrio: “El partido se va a jugar en River y con gente”

Rodolfo D’Onofrio habló hoy en conferencia de prensa tras la postergación de la segunda final de la Copa Libertadores ante Boca.

El mandamás de River explicó: “La primera reflexión es que es una pena enorme. Un River – Boca que está esperando el mundo, por quince inadaptados y por un error de seguridad tenemos que vivir todo esto. Tengo una sensación de dolor, como todo River, porque esto era una fiesta”.

“Cuando Domínguez me dijo que había decidido postergarlo, yo le dije que estaba de acuerdo. Siempre me habló de postergar y no de suspender. El martes nos vamos a juntar para ver en qué día y en qué hora se juega ese partido en cancha de River y con gente. No me cabe la menor duda de que el partido se va a jugar”.

El presidente de River, además, se mostró disgustado con la presentación formal que hizo Daniel Angelici ante la Conmebol en la que exige los puntos por los hechos de violencia que afectaron la integridad física de los jugadores de Boca. Sobre todo porque el mandamás del Millonario respaldó a su par para postergar el partido y jugarlo en igualdad de condiciones, dejando de lado la orden del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien obligó al xeneize a disputar el encuentro el pasado sábado en el Monumental.