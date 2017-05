Romero Gamarra reveló qué le pidió un jugador de Boca antes de patear el penal

Ya se había dejado de hablar del penal. Luego de un domingo en el que todo Boca se quejó, el empate de River desinfló el peligro de que los xeneizes perdieran la punta, al menos hasta la fecha que viene, y la polémica por la falta de Rossi a Montenegro se había diluido. Sin embargo, hoy se volvió hablar del tema por otra razón: Romero Gamarra reveló que Wilmar Barrios le pidió que lo fallara.

En diálogo con ESPN Radio, el autor del gol del empate entre Huracán y Boca contó: “Barrios me decía que la tirara afuera, que no nos estábamos jugando mucho, yo le dije que nos estábamos jugando el descenso”.

“Nunca me había pasado eso. No le hice caso. Yo sólo estaba concentrado en tratar de hacer el gol”, agregó el jugador del Globo, que está a tres posiciones de caer en zona de descenso directo.

Con 22 años, sorprendió que fuera él y no el experimentado Montenegro, de 38, el encargo de patearlo. “Rolfi me dijo que pateara, me vio con confianza y me la dio”, explicó.

Fuente: La Nación.