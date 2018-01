Romero se realizó la revisión médica: “Llego listo para jugar”

Silvio Romero, la nueva incorporación de Independiente, pasó la revisión médica tras su llegada a la Argentina y expresó que está en condiciones de debutar inmediatamente en el Rojo, que le pagó 4,5 millones de dólares por el 70 por ciento del pase al América de México.

“Estoy con muchas ganas. No he parado de entrenar, así que llego listo para jugar y espero que las cosas salgan bien. Es un equipo ofensivo, que crea muchas situaciones”, aseguró el atacante de 29 años, quien en la presente temporada jugó 24 partidos y convirtió 6 goles.

Por otro lado, el ex-Instituto y Lanús admitió que aún no dialogó con el técnico Ariel Holan. “Todavía no hablé con el entrenador, así que no sé dónde me va a utilizar, pero está claro que soy un jugador de ataque”, comentó.

Además, Romero reconoció que la gran cantidad de desafíos que tendrá Independiente en 2018 (Libertadores, Recopa, Copa Argentina, Superliga y Suruga Bank) lo sedujo para aceptar la oferta. “Tenemos un año muy bueno en cuanto a competiciones y eso influyó a la hora de tomar la decisión”, concluyó.