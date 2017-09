San Martín iría con el mismo equipo para recibir a River Plate

El domingo el Club Atlético San Martín recibirá a River Pla­te en el partido correspondiente a la tercera fecha de la Superliga de Fút­bol. El encuentro comenzará a partir de las 20.05 y se disputará en el Hilario Sánchez Rodríguez con pú­blico local y neutral, para los cuales aún quedan entradas.

Pese a estar puntero en el campeonato con dos triunfos en dos partidos, River Plate llega muy golpeado a Concepción. Es que los millonarios cayeron por 3-0 ante Wils­termann de Bolivia por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por la cercanía del partido y por el resultado adverso es que en Núñez sólo hay especulaciones con respecto al once que llegará a San Juan, pero se prevé que sea un once alternativo.

Por el lado de San Martín, pese a no tener nada confirmado, los once serían los mismos que vencieron a Pa­tronato y perdieron con Bel­gra­no de Córdoba. De esta manera, Gorosito repetiría por tercer partido consecutivo los once que son: Ar­dente; Prós­peri, Escudero, Pu­che­ta, Ca­sierra; Maná, Fernán­dez, A­güero, Mosca; Villarruel, Barceló.

Las entradas continúan a la venta y tienen el siguiente valor: 250 pe­sos la popular, 400 la platea este y oeste baja y 700 la platea alta. Además, los neutrales deben abonar 500 pesos y se ubicarán en la popular sur.