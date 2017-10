San Juan obtuvo muy buenos resultados en el Federal de Equitación

Durante el fin de semana se realizó en la provincia la “Final del Torneo Federal De Equitación – Edición 2017”. Fue en el Hípico del Jockey Club San Juan. En este evento se lucieron varios sanjuaninos y se definió a los terceros, subcampeones y campeones de cada categoría.

El campeón de primera categoría fue Santiago Orifici de la zona de la costa Atlántica con su caballo 3 M Florian. Segundo quedó Lucas Messa de Cuyo con Lancaster. Mientas que, tercera quedó la amazona de San Luis, Victoria Chiapero con Grama Casspida.

Además, en el cierre se distinguió a Cuyo por ser el que mayor número de campeonatos obtuvo durante el Torneo. Este título se lo mereció la zona que integra a San Juan por ser parte de 10 campeonatos y quien recibió el premio fue el entrenador Ricardo Yacante.

Así quedaron conformados los campeones, subcampeones y terceros de cada categoría:

Escuela Menor 0,70:

1) Karen Geria (LM León Ackron), 2) Joaquín Orifici (Brujo III) y 3) Bautista Maldonado (Top Gold Braker).

Escuela Mayor 0,70:

1) Pilar Jadur (LP Sensual), 2) Andrea Vila (Tatabra Velocce) y 3) Catalina Anchorena (LC Mauro).

Escuela Menor 0,80:

1) Bernardo Sánchez (Manolo FS), 2) Luz Brunetti ((Tequila III) y 3) Ana Belén Tagliavini (BT Solcito).

Escuela Mayor 0,80:

1) Marian Karam (Pamperito), 2) Eva Cardozo (Pepe Le Peu) y 3) Javier López (LM Remonta Elisa).

Children 0,90:

1) Julieta Ante (ADC Quick Dance), 2) Francisca Martini (Ranquel Cayuqueo) y 3) Lara Vercesi (Forastera).

Tercera 0,90:

1) Faustino Linares (Tini Augusto), 2) Francisca Aghemo (LP Santino) y 3) Juan Nievas (Cooper I).

Amateur 0,900:

1) Julieta Jamud (El Porvenir Charming), 2) Alberto Carranza (3 Coronas D”Artagnan) y 3) María Eugenia Mohedano (Gran Valor).

Children 1,00:

1) Santiago Geraige (Coral Z), 2) Paz Mancinelli (B Outshine) y 3) Sara Lucía Bello (Rubia Che).

Tercera 1,00:

1) Elisa Cuitiño (Ve y Ve Narcisa), 2) Guillermina Segado (Brasilero) y 39 Giuliana Massi (FT Ludarico).

Amateur 1,00:

1) José Carambia (Península Bruma), 2) Milagros Ancic (Excalibur Lo) y 3) Daniela Segado (Grama Reversal).

Children 1,10:

1) Inés Alessi (Black Louse), 2) Delfina Spinelli (Tibet) y 3) Thiago Lucero (Nativo Solitario).

Tercera 1,10:

1) Lucía Bustos (TF Candido), 2) Nicolás Valenzuela (Romantic) y 3) Micaela Taboada (Gladiador).

Amateur 1,10:

1) Fernando Bustos (AM Libertad), 2) Eduardo Segado (LC Can Can) y 3) Aníbal Barrios (TH Imagine).

Children 1,20:

1) Lucas Guevara (CT Chamaco), 2) Bautista Jaled (Grama Cassino) y 3) Delfina Spinelli (Charlana Z).

Tercera 1,20:

1) Delfina Bugliotti (HJ Fionna), 2) Daucan Dicarlaantonio (Arrogante I) y 3) Germán Gil (Pegasus Sinbawe).

Amateur 1,20:

1) Fernando Bustos (Abril Z), 2) Raúl Restiffo (LV Sta Fe Esperanza) y 3) Alejandro Heredia (Ranquel Chano).

Segunda 1,20:

1) Leandro Cuitiño (Valentín Rouge), 2) Tamara Boggian (Grama Casstelar) y 3) Paula Bellon (LV Chajari).

Segunda 1,30:

1) Victoria Giménez (Grama Corista), 2) Eugenia Juárez Chico (SL Bibelot) y 3) Nicolás De Monte (Grama Casstello).

Primera Categoría:

1) Santiago Orifici (3M Florian), 2) Lucas Messa (Lancaster) y 3) Victoria Chiapero (Grama Casspida)