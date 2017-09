San Martín puso todo, pero no le alcanzó para ganarle a River

Quizás sin merecerlo, porque no jugó muy bien y no fue superior a su rival, River hizo los goles que debía. De esta manera, San Martín no pudo ante el conjunto de Marcelo Gallardo y fue derrotado de visitante por 3-1.

Con este resultado, el equipo visitante llegó a la cima del torneo junto a Boca, ambos con 9 unidades.

A sólo tres minutos del primer tiempo, luego de una jugada que arrancó por el sector derecho y de un exquisito pase de Auzqui, Borré empujó el balón y metió el primer gol para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

El resultado no dejó quieto a San Martín, que buscó para igualar el marcador en un encuentro entretenido. Pero del otro lado había un equipo punzante que cuando pasaba la mitad de cancha generaba peligro.

En un descuido de la defensa verdinegra, Auzqui, que ingresó por el medio, aumentó el marcador para el Millonario a los 26 del primer tiempo.

Los dirigidos por Gorosito no se quedaron quietos e intentaron descontar. De hecho, metió peligro con un cabezazo de Barceló que tapó Batalla. Posteriormente Maná fue el que lo intentó, pero no fue posible. Pero como dice el dicho, “la tercera es la vencida”. En el mejor momento de San Martín y con River aprisionado en su arco, después de un cabezazo en el palo Matías Escudero metió el balón y decretó el primer gol del Verdinegro a los 38 minutos de la primera parte.

En el segundo tiempo, el Verdinegro empezó dominando y encerró a su rival en su propio arco. De hecho, metió presión con su ofensiva y casi lo logra con un centro al medio de Maná que atajó Batalla.

Luego, San Martín casi concreta su cometido con un zurdazo de Fernández, pero la pelota se fue afuera.

Por su parte, River sólo defendía el marcador a su favor. Fue así como el triunfo se decretó para el visitante.

En una contra, Picazzo definió en un mano a mano con Ardente y a los 48 del complemento el Millonario decretaba su victoria, dejando a un pobre San Martín que, si bien fue superior en el juego, careció de definición en un intenso encuentro disputado en el Pueblo Viejo.

Habló Gorosito

Una vez finalizado el partido, Néstor Gorosito habló con la prensa y mostró su descontento ante el resultado. “Hay que mejorar y afinar la puntería. Fuimos superiores, pero erramos las situaciones que tuvimos. Hay que trabajar más”.