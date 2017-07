San Martín de Rodeo sigue afilado y manda en su zona

En la fría tarde del domingo se disputó la 4ª fecha de la Zona A de la Región Cuyo del Torneo Federal B, donde hay un equipo que es sensación. Es el invicto San Martín de Rodeo.

El Verdinegro del departamento del norte sanjuanino es el único que en lo que va del torneo pudo ganar de visitante. Ya le había ganado a Trinidad y ayer la víctima fue Peñarol, en el mismísimo Ramón Pablo Rojas.

San Martín ganó 1 a 0 con el tanto de su figura Kevin García a los 8 minutos del segundo tiempo. Estos tres puntos que sumó el Verdinegro le permitieron seguir en lo más alto de las posiciones.

Por su parte, Del Bono, que es uno de los más inmediatos perseguidores, logró una difícil victoria en condición de local. Fue 2 a 1 contra Peñaflor con goles de Gonzalo Narváez de penal y Julio Balmaceda de tiro libre. El empate parcial había sido de Diego Salinas.

En La Boutique, Villa Obrera lo dio vuelta ante Defensores de Boca de Los Berros y le ganó por 3 a 1 con festejos de Alejandro Morales, Fernando Gaetán y Kevin Abaca. Había abierto el marcador Kevin Ayala para Boca.

En el duelo de colistas, Trinidad (Ru­bén Tolosa) igualó 1 a 1 con San Lorenzo de Rodeo (Flavio Chacana).

Por último, Colón y Alianza no se sacaron ventaja y empataron 0 a 0.

Posiciones:

1º San Martín 10

2º Del Bono 8

3º Villa Obrera 7

4º Peñaflor 5

5º Colón 5

6º Defensores de Boca 5

7º Alianza 5

8º Peñarol 4

9º San Lorenzo 2

10º Trinidad 1

Próxima fecha:

Def. de Boca vs Trinidad

San Lorenzo vs Del Bono

Peñaflor vs Peñarol

San Martín vs Colón

Alianza vs Villa Obrera