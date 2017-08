Otro sanjuanino más que viaja a Italia a jugar al hockey

Federico “Pichu” Balmaceda, de 25 años, empezó a jugar al hockey desde muy pequeño en el club UVT. Con tan solo 4 años, el nuevo jugador del AFP Giovinazzo, comenzó a patinar soñando poder llegar a jugar como profesional en una provincia que es cuna mundial de este deporte.

Balmaceda, se encontraba jugando en el SEC, pero el club italiano se fijó en él para incorporarlo a su plantel en la próxima temporada 2017/2018. De esta manera, el joven hockista, deberá viajar al viejo continente, a la ciudad que tiene el mismo nombre que el nuevo club del deportista, cerca de Bari.

Jugar en la serie A1 de Italia, no es algo nuevo para Pichu, ya que hace unos años jugó en el Correggio y en Pieve 010, ambos de la máxima categoría de ese país. Balmaceda en diálogo con DIARIO HUARPE sostuvo que “los dos primeros años en Europa me costaron mucho, pero ahora estoy más maduro y sé a qué voy. Además, ya conozco el idioma, por lo que no necesito adaptarme”.

“Voy a dar lo máximo para poder ayudar al club a lograr todos los objetivos propuestos”.

El nuevo jugador del Giovinazzo, comentó que “es un equipo de mitad de tabla, pero queremos estar en lo más alto y realizar un buen campeonato”.

También, Balmaceda habló de su sueño de llegar a la selección: “Es algo muy difícil de lograr por la cantidad de jugadores de primer nivel que tiene Argentina”.

“Voy a seguir trabajando muy duro para poder lograr este gran sueño. Espero poder lograrlo algún día”

El joven que vive en el barrio Teniente Silva agregó que “cuesta alejarse de la gente que uno más quiere y estar tan lejos, pero hay que ser fuerte, aprovechar las oportunidades. Esto es mi trabajo”.

“Soy muy feliz porque tengo la suerte de poder hacer lo que amo, y eso es impagable”

Por último, Pichu agradeció a su familia, a su novia, a la familia de ella y a sus amigos por el apoyo incondicional que siempre recibió. “Sin ellos no podría lograr esto”, finalizó.