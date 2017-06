Scocco se hizo la revisión médica en River: “Estoy para jugar el martes por la Copa”

Ignacio Scocco se transformó en nuevo jugador de River y mañana mismo se sumará a los entrenamientos. El santafesino de 32 años firmó contrato por tres años y se sumará a Germán Lux y Javier Pinola, a la espera de Enzo Pérez y alguna cara nueva más.

Después de someterse a los estudios médicos, Nacho dialogó con la prensa por primera vez como futbolista millonario: “River siempre se caracterizó por armar buenos equipos y estar siempre peleando. Tengo la ilusión de estar rápido a disposición del entrenador”.

El atacante que pasó por el fútbol mexicano (Pumas y Toluca), griego (AEK Atenas), árabe (Al Ain de Emiratos), brasileño (Inter de Porto Alegre) e inglés (Sunderland) adelantó que está en condiciones de salir a la cancha el martes frente a Guaraní por la Copa: “Estoy a disposición, vengo corriendo y jugué el martes pasado con Newell’s. Si está la posibilidad, bienvenida sea”.

De cara al encuentro por la ida de los octavos de final de la Libertadores en Paraguay, Marcelo Gallardo analiza si pone de titular a Marcelo Larrondo o Carlos Auzqui para acompañar en la ofensiva a Lucas Alario. El Muñeco seguramente evaluará la condición física de Scocco para ver si lo incluye entre los concentrados y le da minutos en el complemento.

“En mi carrera me tocó jugar Copa y pelear instancias finales, es un plus extra que tenés estar peleando y saber que estás en octavos”, reconoció. Otro de los puntos clave para decidirse a mudarse a Núñez fue la comunicación del DT: “Es muy importante que el técnico manifieste sus ganas de que viniera”.

Por último, Scocco aclaró que es hincha de Newell’s, pero no ocultó su simpatía por la Banda: “Siempre tuve admiración por el club, toda mi familia es de River y el 70 por ciento de mis amigos en mi pueblo (Hughes) también. Yo quiero que la gente me quiera por lo que haga en la cancha y no por lo que diga en los micrófonos”.