Se conoció el fixture de la próxima fase del Federal A y de la Copa Argentina

Por el lado de Sportivo Desamparados, el Puyutano enfrentará a los mejores equipos de la Zona 1 y Zona 2 de la primera fase. A continuación, las fechas que deberá jugar el Víbora:

Fecha 1: Alvarado de Mar del Plata – Desamparados (04/02/18)

Fecha 2: Desamparados – Estudiantes de Río Cuarto (11/02/18).

Fecha 3: Gimnasia de Mendoza – Desamparados (18/02/18).

Fecha 4: Desamparados – Juventud Unida de San Luis (25/02/18).

Fecha 5: Ferrocarril Oeste de La Pampa – Desamparados (04/03/18).

Fecha 6: Desamparados – Deportivo Roca (11/03/18).

Fecha 7: Villa Mitre de Bahía Blanca – Desamparados (18/03/18).

Mientras que Unión de Villa Krause también tiene confirmado su cronograma de partidos para la reválida. A continuación, el fixture del Azul:

Fecha 1: Deportivo Maipú – Unión VK (04/02/18).

Fecha 2: Huracán Las Heras – Unión VK (10/02/18).

Fecha 3: Unión VK – Unión Aconquija (14/02/18).

Fecha 4: San Lorenzo de Alem – Unión VK (18/02/18).

Fecha 5: Unión VK – Gutiérrez SC (25/02/18).

Fecha 6: Unión VK – Deportivo Maipú (03/03/18).

Fecha 7: Unión VK – Huracán Las Heras (07/03/18).

Fecha 8: Unión Aconquija – Unión VK (11/03/18).

Fecha 9: Unión VK – San Lorenzo de Alem (18/03/18).

Fecha 10: Gutiérrez SC – Unión VK (25/03/18).

PROGRAMACIÓN PRIMERA FASE COPA ARGENTINA

1: DEP. ROCA (General Roca) vs. CIPOLLETTI (Cipolletti) L

2: FERRO CARRIL OESTE (General Pico) vs. INDEPENDIENTE (Neuquén) L

3: VILLA MITRE (Bahía Blanca) vs. SANSINENA (General Cerri) L

4: ALVARADO (Mar del Plata) vs. RIVADAVIA (Lincoln) L

5: GIMNASIA (Mendoza) vs. JUV. UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis) L

6: DEP. MAIPÚ (Maipú) vs. HURACÁN LAS HERAS (Las Heras) L

7: SP. DESAMPARADOS (San Juan) vs. UNIÓN (Villa Krause) L

8: CENTRAL CÓRDOBA (SdE) vs. SAN LORENZO DE ALEM (Catamarca) L

9: ESTUDIANTES (Río Cuarto) vs. SP. BELGRANO (San Francisco) L

10: UNIÓN (Sunchales) vs. SP. ATLÉTICO CLUB (Las Parejas) L

11: GIMNASIA (Concepción del Uruguay) vs. DEPRO L

12: DEF. DE BELGRANO (Villa Ramallo) vs. DOUGLAS HAIG (Pergamino) L

13: SARMIENTO (Resistencia) vs. CHACO FOR EVER (Resistencia) L

14: CRUCERO DEL NORTE (Garupá) vs. SP. PATRIA (Formosa) L

15: GIMNASIA Y TIRO (Salta) vs. JUVENTUD ANTONIANA (Salta) L

16: ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá) vs. SAN JORGE (Tucumán) L

(L) Hacen de local en el partido de ida.