Se suspendieron las semifinales del fútbol local

Las semifinales de Primera División del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol que estaban programadas para éste martes en canchas de Alianza y Trinidad, quedaron suspendidas debido a que la Policía de San Juan autorizaba la realización de los eventos pero solamente con público local, esto no fue aceptado por parte de los dirigentes de las instituciones que disputan las semifinales ya que el reglamento indica que esta fase, al igual que la final, deben jugarse con ambas parcialidades.

Las mismas que tenías los juegos entre Peñarol vs 9 de Julio y Atenas vs Trinidad, se atrasan una semana y quedando a sujetas a una nueva programación en Liga Sanjuanina de Fútbol.